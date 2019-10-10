"Колос" требует отменить скандальное удаление в матче с "Динамо"

"Колос" из Ковалевки направил письмо в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) с просьбой отменить скандальное удаление своего футболиста Максима Максименко в матче 10-го тура чемпионата Украины против киевского "Динамо" (0:4). Напомним, при счете 0:0 главный арбитр встречи Андрей Коваленко назначил пенальти и показал игроку красную карточку, якобы за игру рукой. Но на повторе отчетливо видно, что мяч попал в голову Максименко, у него даже остался красный след на лице.

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"Подобных прецедентов хватает, когда решение арбитра, которые тянули за собой дисциплинарные наказания, были пересмотрены в другую сторону. Это и Ярмоленко в 2015 году, Гармаш в 2012 году, Кравченко в том же 2012-м и наш Руслан Костышин в 2010 году.

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Этот случай далеко не ординарный. Он вполне тянет на создание прецедента в виде отмены дисквалификации футболиста. Арбитр ошибся? Факт. Почему игрок и клуб должен страдать?", – заявил президент "Колоса" Андрей Засуха.

"Колос" просит отменить удаление Максименко / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка В тренде Соперник Усика провалил допинг-тест. Украинцу экстренно ищут новую жертву

Также Засуха отметил, что арбитр Коваленко уже "понес наказание" от футбольных органов – он назначен в качестве главного на один из топ-матчей Первой лиги следующего тура и уже 12 октября будут судить "Черноморец" и "Металлист 1925".

Обзор матча "Колос" – "Динамо":

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