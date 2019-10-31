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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Команда УПЛ уволила тренера после поражения от клуба Первой лиги

31 октября, 17:08

У руля "Львова", занимающего последнее место в "вышке", Владимир Мазяр проработал всего полтора месяца

Владимир Мазяр

Владимир Мазяр / Фото: Facebook

Очередная отставка в чемпионате Украины по футболу! Владимир Мазяр отныне уже не главный тренер "Львова", сообщает телеканал "Футбол 1". Накануне теперь уже бывшая команда Мазяра вылетела из Кубка Украины, проиграв клубу Первой лиги "Минаю" со счетом 0:2. Однако сообщается, что решение об увольнении специалиста, проработавшего у руля команды полтора месяца, было принято еще до кубкового провала.

Причиной увольнения стали неудачные результаты именно в Премьер-лиге, где "Львов" с 8 очками после 12 туров замыкает турнирную таблицу. Под руководством 42-летнего Владимира Мазяра львовский клуб набрал два очка в шести матчах чемпионата, забив при этом один гол.

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По данным источника, само решение об отставке было принято еще после поражения от "Десны" (1:4) в 12-м туре Премьер-лиги. Результат кубкового матча уже ни на что не влиял. Что интересно, ассистент Мазяра Егише Меликян остался в клубе. Но станет ли именно он новым главным тренером "Львова", пока не ясно. Также нет стопроцентной гарантии, что "Львов" вообще доиграет этот сезон до конца – то и дело возникают слухи, что клуб может прекратить существование.

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Турнирная таблица чемпионата Украины

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
12
11
1
0
36
6
30
34
Забитые 36
Пропущеные 6
Разница 30
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
12
7
3
2
24
8
16
24
Забитые 24
Пропущеные 8
Разница 16
Результаты последних матчей: Н В В В В
3
ДеснаДеснаДес
12
7
2
3
19
7
12
23
Забитые 19
Пропущеные 7
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ЗаряЗаряЗар
12
6
4
2
23
11
12
22
Забитые 23
Пропущеные 11
Разница 12
Результаты последних матчей: В В Н В Н
5
АлександрияАлександрияАле
12
6
2
4
14
13
1
20
Забитые 14
Пропущеные 13
Разница 1
Результаты последних матчей: Н П В В Н
6
МариупольМариупольМар
12
4
4
4
11
16
-5
16
Забитые 11
Пропущеные 16
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
7
КолосКолосКол
12
4
2
6
9
23
-14
14
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
12
3
2
7
12
17
-5
11
Забитые 12
Пропущеные 17
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П П В
9
ОлимпикОлимпикОли
12
3
2
7
10
22
-12
11
Забитые 10
Пропущеные 22
Разница -12
Результаты последних матчей: В В П П В
10
КарпатыКарпатыКар
12
2
4
6
9
16
-7
10
Забитые 9
Пропущеные 16
Разница -7
Результаты последних матчей: Н Н П П П
11
ВорсклаВорсклаВор
12
2
2
8
9
25
-16
8
Забитые 9
Пропущеные 25
Разница -16
Результаты последних матчей: П П Н П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
12
2
2
8
8
20
-12
8
Забитые 8
Пропущеные 20
Разница -12
Результаты последних матчей: П Н Н П П

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отставка чемпионат Украины Владимир Мазяр ФК Львов

Источник: Канал Футбол

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