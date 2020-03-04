Комитет арбитров отменил работу системы VAR на матче "Александрия" – "Динамо"

Система видеопомощи арбитрам впервые не будет работать на матче с участием "Динамо"

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола сообщил об изменении матчей 22-го тура Премьер-лиги, на которых будет использоваться Система видеопомощи арбитрам. (VAR). Изначально система VAR должна была работать на центральном матче тура "Александрия – "Динамо".

Но на данный момент стадион "Ника" в Александрии не соответствует требованиям ФИФА, предусмотренных для проведения технологического теста системы VAR, поэтому Комиссия УАФ по определению матчей для применения Системы видеопомощи арбитрам определила следующие матчи 22-го тура:

7 марта – "Десна" (Чернигов) – "Заря" (Луганск)

8 марта – "Днепр-1" (Днепр) – "Мариуполь" (Мариуполь)

Смотрите, как система VAR работала на матче "Шахтер" – "Десна"

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Напомним, что в 20-м туре чемпионата Украины система VAR уже работала на матче "Днепр-1" и тогда главный арбитр встречи Катерина Монзуль после просмотра повторов удалила двух игроков и назначила пенальти, а сам "Днепр-1" сенсационно обыграл "Динамо" со счетом 3:1 благодаря хет-трику Владислава Супряги. Кстати, после матча "Динамо" угодило в сексистcкий скандал: комментатор клубного YouTube-канала наехал на арбитра-женщину.

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