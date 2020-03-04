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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Комитет арбитров отменил работу системы VAR на матче "Александрия" – "Динамо"

4 марта, 13:39

Александр Трикиша

Система видеопомощи арбитрам впервые не будет работать на матче с участием "Динамо"

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола сообщил об изменении матчей 22-го тура Премьер-лиги, на которых будет использоваться Система видеопомощи арбитрам. (VAR). Изначально система VAR должна была работать на центральном матче тура "Александрия – "Динамо".

Но на данный момент стадион "Ника" в Александрии не соответствует требованиям ФИФА, предусмотренных для проведения технологического теста системы VAR, поэтому Комиссия УАФ по определению матчей для применения Системы видеопомощи арбитрам определила следующие матчи 22-го тура:

  • 7 марта – "Десна" (Чернигов) – "Заря" (Луганск)
  • 8 марта – "Днепр-1" (Днепр) – "Мариуполь" (Мариуполь)

Смотрите, как система VAR работала на матче "Шахтер" – "Десна"

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Напомним, что в 20-м туре чемпионата Украины система VAR уже работала на матче "Днепр-1" и тогда главный арбитр встречи Катерина Монзуль после просмотра повторов удалила двух игроков и назначила пенальти, а сам "Днепр-1" сенсационно обыграл "Динамо" со счетом 3:1 благодаря хет-трику Владислава Супряги. Кстати, после матча "Динамо" угодило в сексистcкий скандал: комментатор клубного YouTube-канала наехал на арбитра-женщину.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
20
17
2
1
51
10
41
53
Забитые 51
Пропущеные 10
Разница 41
Результаты последних матчей: П В В В Н
2
ДинамоДинамоДин
21
13
3
5
41
16
25
42
Забитые 41
Пропущеные 16
Разница 25
Результаты последних матчей: В П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
20
12
4
4
37
17
20
40
Забитые 37
Пропущеные 17
Разница 20
Результаты последних матчей: В В П В В
4
ДеснаДеснаДес
20
11
3
6
33
14
19
36
Забитые 33
Пропущеные 14
Разница 19
Результаты последних матчей: В П П В В
5
АлександрияАлександрияАле
20
10
4
6
25
20
5
34
Забитые 25
Пропущеные 20
Разница 5
Результаты последних матчей: Н П В В П
6
КолосКолосКол
21
8
2
11
22
35
-13
26
Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
Результаты последних матчей: П В В П В
7
МариупольМариупольМар
20
5
7
8
18
32
-14
22
Забитые 18
Пропущеные 32
Разница -14
Результаты последних матчей: П П В Н Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
20
6
4
10
22
30
-8
22
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
20
5
4
11
16
33
-17
19
Забитые 16
Пропущеные 33
Разница -17
Результаты последних матчей: Н В В Н П
10
ОлимпикОлимпикОли
20
5
3
12
16
34
-18
18
Забитые 16
Пропущеные 34
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П П
11
ВорсклаВорсклаВор
20
5
2
13
14
35
-21
17
Забитые 14
Пропущеные 35
Разница -21
Результаты последних матчей: В П В П В
12
КарпатыКарпатыКар
20
2
6
12
17
36
-19
12
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: П Н П П П

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