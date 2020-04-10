Кому карантин не мешает: в Кривом Роге начали многомиллионную реконструкцию стадиона

Уже до конца года собираются выполнить ремонт фасада спортивной арены

Городской совет Кривого Рога решился начать реконструкцию стадиона "Металлург". Решение интересное по нескольким причинам. Во-первых, сейчас в стране карантин и нежелательно, чтобы люди между собой контактировали. Во-вторых, державе явно не хватает денег на медицину (спорт из бюджета убрали), а тут вдруг решили взяться за многомиллионную реконструкцию стадиона, который никому особо не нужен. В-третьих, некогда грозный "Кривбасс" исчез с футбольной карты Украины, и для кого будет предназначена арена – непонятно.

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Как сообщает сайт горсовета Кривого Рога, планируют провести полный ремонт спортивного комплекса. Обновят помещения, поменяют окна, проведут замену трибун, сделают перекрытия и гидроизоляционный шар чаши стадиона, реставрацию фасада комплекса, приведут в порядок близлежащую территорию. Уже начался ремонт западной стороны стадиона и проводится демонтаж бетонных лестниц и пандусов. Подрядчик планирует потратить на реконструкцию почти 55 млн гривен. Ремонт фасада стадиона "Металлург" хотят выполнить до конца 2020 года. Стадион рассчитан на 29700 мест.

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