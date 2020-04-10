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Кому карантин не мешает: в Кривом Роге начали многомиллионную реконструкцию стадиона

10 апреля, 18:00

Вадим Авдасев

Уже до конца года собираются выполнить ремонт фасада спортивной арены

Городской совет Кривого Рога решился начать реконструкцию стадиона "Металлург". Решение интересное по нескольким причинам. Во-первых, сейчас в стране карантин и нежелательно, чтобы люди между собой контактировали. Во-вторых, державе явно не хватает денег на медицину (спорт из бюджета убрали), а тут вдруг решили взяться за многомиллионную реконструкцию стадиона, который никому особо не нужен. В-третьих, некогда грозный "Кривбасс" исчез с футбольной карты Украины, и для кого будет предназначена арена – непонятно.

К слову, читайте о том, что стадион "Металлист" в Харькове могут превратить в полевой госпиталь.

Как сообщает сайт горсовета Кривого Рога, планируют провести полный ремонт спортивного комплекса. Обновят помещения, поменяют окна, проведут замену трибун, сделают перекрытия и гидроизоляционный шар чаши стадиона, реставрацию фасада комплекса, приведут в порядок близлежащую территорию. Уже начался ремонт западной стороны стадиона и проводится демонтаж бетонных лестниц и пандусов. Подрядчик планирует потратить на реконструкцию почти 55 млн гривен. Ремонт фасада стадиона "Металлург" хотят выполнить до конца 2020 года. Стадион рассчитан на 29700 мест.

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Недавно "Челси" отказался от нового стадиона стоимостью миллиард.

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бюджет стадион реконструкция Кривой Рог

Источник: ua.tribuna.com

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