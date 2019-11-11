"Конфликтов с игроками "Динамо" на поле не было, на носу Евро": Степаненко рассказал о матче чемпионата Украины

Тарас Степаненко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Полузащитник Тарас Степаненко поделился эмоциями после скандального матча чемпионата Украины с киевским "Динамо".

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"Обычно критикую судей, но арбитр отработал довольно-таки хорошо. Раз я уже начал ставить оценки, то на твердую четверку. Судья справлялся с ситуациями, держал игру под контролем, не было ситуаций, которые могли бы расцениваться нами неправильно. Понятно, футболисту всегда хочется, чтобы свистели только в одну сторону, но это нормально", – отметил игрок.

"Конфликтов на поле точно не было. После нашего поражения в Кубке молодые ребята по-разному выражались в сторону "Шахтера". Я думал что-то ответить, но решил, что не стоит этого делать. На носу Евро. Выражения очень цепляют ребят, потому я промолчу и просто порадуюсь победе", – рассказал Тарас Степаненко.

Кстати, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал позором расистский скандал в матче "Шахтер" – "Динамо" и после заявления покинул пресс-конференцию.

Между тем "Динамо" не спешит признавать вину своих фанов в расистском скандале и просит разобраться. Киевляне призывают подключиться следственные органы, собрать фото- и видеофакты, которые бы пролили свет на произошедшее.

Смотрите обзор матча чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

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