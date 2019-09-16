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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Кононов в "Динамо" – чушь": близкий к Игорю Суркису комментатор заговорил о Газзаеве

16 сентября, 15:44

Алексей Андронов отрицает интерес киевского клуба к поклоннику Путина: "Ни единого шанса"

Алексей Андронов

Алексей Андронов / Фото: SportArena

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Российский спортивный комментатор Алексей Андронов, сотрудничающий с киевским "Динамо" в качестве агента, прокомментировал информацию о том, что главный тренер "Спартака" Олег Кононов в случае отставки может возглавить "Динамо".Накануне такой слух распространило российское издание "Спорт-Экспресс".

"Это полнейшая и редчайшая чушь. Нет ни единого шанса, чтобы Кононов возглавил киевское "Динамо". Скорее это сделает Газзаев. Сын", – с иронией написал в своем Telegram-канале близкий к руководству украинского клуба Андронов

Отметим, что, работая наставником "Ахмата", Кононов настроил против себя болельщиков Украины, сфотографировавшись в футболке с изображением Владимира Путина. В частности, такой жест вызвал бурю критики со стороны поклонников "Карпат", которые Кононов ранее весьма успешно возглавлял.

Напомним, ранее Алексей Андронов рассказал, что это он привез в "Динамо" Жерсона Родригеса. "Очень интересный трансфер. Рад был в нем поучаствовать. Этого игрока предложил я. Как? Еще в мае. Мы с другом вскопали все информационное поле Японии, сделали файл. Потом Саша Хацкевич сам поехал его смотреть. Надеюсь, он нас не подведет", – написал тогда Андронов на своей странице в Facebook.

Алексей Андронов. Фото – Динамомания

Алексей Михайличенко и Жерсон Родригес

Алексей Михайличенко и Жерсон Родригес / Фото: Facebook

Как мы сообщали, под руководством Михайличенко "Динамо" выдало худший старт в чемпионате Украины за всю историю. После шести сыгранных матчей в Премьер-лиге у киевского клуба – лишь 8 набранных очков и шестое место в таблице.

При этом Михайличенко рассказал, что будет делать вместо того, чтобы подать в отставку. Главный тренер "Динамо" не намерен покидать свой пост. Он будет "возвращать футболистам веру в свои силы".

В последний раз "Динамо" выигрывало еще при Хацкевиче:

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Источник: Сегодня|Спорт

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