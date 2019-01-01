Коноплянка – из "Эвертона"? Новички "Шахтера" знатно поюморили на своей презентации

Витао уже нашел себе жилье в Киеве, а Конопа заявил, что "зашел как к себе домой"

Евгений Коноплянка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В четверг "Шахтер" презентовал новичков летнего межсезонья – украинского вингера Евгения Коноплянку и капитана сборной Бразилии U-20 центрбека Витао. Говоря о том, как его приняли в команде, Коно признался: "Вообще никакой адаптации не было, зашел как к себе домой. Стараюсь вспоминать свой испанский, чтобы общаться с бразильцами. А украинцы – это моя семья в сборной".

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А когда Конопляну спросили, какие еще варианты продолжения карьеры, кроме "Шахтера", у него были, он сказал: "Я в течении трех месяцев вел переговоры со многими клубами. Но сейчас, когда я сделал свой выбор, не хочу обсуждать другие варианты, которые у меня были. Цели в "Шахтере"? Для начала выйти из группы ЛЧ. А потом выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины – я не брал прежде эти трофеи".

"Сегодня" попросили Коноплянку честно сказать, проявлял ли прежде "Шахтер" к нему предметный интерес.

"Да, было. Последний раз мы общались с Сергеем Палкиным полтора года назад, но тогда не сложилось", – признался Коноплянка.

Евгений Коноплянка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

А Витао на наш вопрос, к кому из бразильцев "горняков" обращался за советом, получив приглашение от "Шахтера", назвал Фернандо: "Мы с ним дружили в "Палмейрасе", и я сразу отправил ему СМС, спросил совета".

Витао, по его признанию, уже нашел жилье в Киеве: "Я ради этого, даже прилетел сюда на пару дней раньше". А вот Конопа с выбором жилья не торопится: "Для меня главное найти взаимопонимание с партнерами, а не квартиру. Квартира никуда не денется".

Касательно игровых номеров, под которыми будут выступать – 15-й и 49-й соответственно – Коноплянка ответил: "Я ведь пришел в команду в последний день трансферного окна, поэтому взял минимальный номер из тех, что были. Ну, не 73-й же было брать! "Десятка" занята – я уже шутил с Мораесом на эту тему в сборной. А вообще, это не принципиально".

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Витао на тот же вопрос лишь улыбнулся: "А я вообще ничего не выбирал. Приехал, мне сказали: "Одевай вот это". Но для меня это тоже не принципиально. Главное играть".

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Пресс-конференция проходила достаточно живо, а в конце стало просто весело. Коноплянке задали вопрос с подковыркой: "Женя, ты что нибудь знаешь о карьере Витао?". Коно вначале чуть смутился: "Скажу честно - ничего. Я его впервые увидел в кабинете Сергея Анатольевича Палкина, когда мы подписывали контракты". Но тут же с улыбкой добавил: "Но давайте для чистоты эксперимента спросим у Витао - он знает, из какой команды я пришел?" Когда бразильцу перевели этот вопрос, он после небольшой паузы с улыбкой выдал: "Из "Эвертона"?". Естественно, повеселив журналистов.

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Отметим, что уже 18 сентября "Шахтер" матчем с "Манчестер Сити" стартует в групповом турнире Лиги чемпионов-2019/2020. Как мы писали ранее, ажиотаж вокруг этой игры зашкаливает: в наличии остается всего 10 000 билетов на поединок, который состоится на харьковском ОСК "Металлист".

Также мы рассказывали, что экс-капитан "Шахтера" получил заманчивое предложение от президента УЕФА. Дарио Срна может стать официальным амбассадором Европейского футбольного союза.

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