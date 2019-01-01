"Коноплянка сыграл так, как его просили": Каштру оценил дебют вингера сборной за "Шахтер"

Евгений Коноплянка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал дебютный матч Евгения Коноплянки за "горняков" с "Колосом".Напомним, Коноплянка в этом спарринге провел на поле 45 минут. Первыйпоединок дончан со звездным украинцем в составе завершился вничью – 1:1.

"Коноплянка - игрок, который не нуждается в представлениях, – сказал о новичке "Шахтера" Луиш Каштру. - Он еще один игрок, который должен помочь нашей команде. "Шахтер" много лет побеждает, поэтому каждый игрок, кто приходит, должен быть с достаточными качествами, чтобы помогать всем, кто здесь находится, и побеждать".

"Я не буду его оценивать по 45 минутам тренировочного матча, – продолжил Луиш Каштру. – Это не контекст нашей команды – давать персональные оценки, к тому же, было 4 игрока из основного состава, остальные были из академии. Коноплянка выполнил свою задачу, как его просили, с полной отдачей и профессионализмом. Это то, что меня интересует на данный момент. И провел игровое время на поле".

"Сколько времени нужно Коноплянке для адаптации? Игрок даст ответ, – заявил главный тренер "Шахтера". – Он работал индивидуально, ему нужно будет время. Понятно, что команда поможет ему пройти тот сложный путь, который ему предстоит. Сейчас он в сборной Украины, развивает свою работу там. Работа там и работа здесь поможет ему добраться до идеальных физических, тактических, психологических кондиций".

"Но мы не будем его индивидуализировать, мы в "Шахтере" любим говорить о команде. Все ребята работают с командным духом, и надеюсь, Коноплянка скоро станет частью нашей семьи. Он уже ею является. Мы хорошая семья, знаем, как принимать, помогать, и вместе будем сильнее", – заключил Луиш Каштру.

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Как сообщалось ранее, Евгений Коноплянка трогательно попрощался с фанами "Шальке". Футболист написал письмо болельщикам немецкого клуба, в котором, в частности, отметил: "Мы плечом к плечу стремились к успеху, также вместе разделяли поражения, а когда стали вице-чемпионами Бундеслиги, это были незабываемые эмоции и адреналин".

Также мы писали, что Коноплянка дал первое интервью в качестве игрока "Шахтера". "Скажу так: "Шахтер" захотел меня больше, чем остальные клубы. Мне приятно, и я отвечаю взаимностью. Счастлив быть в семье этой команды и клуба", – заявил звездный новичок "горняков".

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