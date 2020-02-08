"Коноплянка – топчик. Патрик – профессор": реакция соцсетей на суперголы "Шахтера" в Турции

Болельщики в восторге от игры бразильца, которого еще недавно требовали выгнать из команды

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Болельщики не оставили без внимания голы-красавцы в исполнении Алана Патрика и Евгения Коноплянки, при помощи которых "Шахтер" одержал волевую победу над "Олимпией" 3:1 в субботнем спарринге в Турции. Именно этих двух игроков пользователи соцсетей больше всего отмечают в составе "горняков".

Напомним, на 82-й минуте матча со словенской "Олимпией" Алан Патрик после паса Коноплянки ускользнул в штрафной от защитника и элегантно подсек мяч над кипером соперников. А вскоре Коноплянка вывел "Шахтер" вперед – Евгений заработал штрафной и сам удачно его исполнил: мяч срикошетил от игрока в "стенке" и влетел в левую "девятку".

Эффектный гол Патрика с передачи Коноплянки

Гол Коноплянки со штрафного

Реклама

Вот какими комментариями болельщики встретили победу "Шахтера" над "Олимпией"

Коноплянка красавчик. Ждем такой же игры с "Бенфикой"

Коно – топчик, уже достигает оптимальной формы!

Стыдно, что еще в прошлом сезоне говорил, что Алана Патрика нужно выгнать из команды, называл "бревном" – сегодня он один из лидеров

Патрик! Патричище! Просто профессор!

Играть с "Бенфикой" только в серой форме. Она фартовая!

Отметим, что аналитики считают "Бенфику" фаворитом в предстоящем двухматчевом противостоянии с "Шахтером" в Лиге Европы (первый поединок пройдет 20 февраля в Харькове, ответный – в Лиссабоне 27 февраля). Вероятность суммарной победы лиссабонцев оценивается в 57 процентов, а "горняков" – в 43 процента.

Читайте также: "Огненный бой чемпионов": "Шахтер" представил эпичное промо к матчу с "Бенфикой" в Лиге Европы

Тем не менее, по мнению экс-форварда "горняков" Сергея Ателькина, "Шахтеру" по силам пройти "Бенфику". "Бенфика" дает принимать мяч, это будет на руку игрокам "Шахтера", – говорит Ателькин.

Смотрите, как "Шахтер" проводил последний евроматч-2019 против "Аталанты"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама