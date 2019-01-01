Коноплянка: "Вы думаете, я не хочу показать, на что способен?"

Евгений Коноплянка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Новичок донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка поделился впечатлениями о новой команде и рассказал, когда будет готов к полноценным играм. Напомним, что Коноплянка впервые сыграл в футболке "Шахтера"

"Еще перед подписанием контракта говорил с Каштру. Все хорошо, мы с ним общаемся на английском. Нет никаких проблем. Я три месяца не был в команде. Вы думаете, я не хочу показать, на что способен?", – отметил Евгений.

"Тяжело это сделать, не скрою. У меня что-то не получалось, где-то не добегал. Но через две недели буду готов и тогда станем оценивать меня. Считаю, Андрей Николаевич хотел этого. Я поддержал, потому что работа на тренировках – одно, а в игре все совсем иначе. В матче ты совсем другой, и я это почувствовал. У меня легкие сейчас в два раза больше растянулись", – рассказал Коноплянка.

Ранее главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал дебютный матч Евгения Коноплянки за "горняков" с "Колосом".Напомним, Коноплянка в этом спарринге провел на поле 45 минут. Первый поединок дончан со звездным украинцем в составе завершился вничью – 1:1.

Смотрите, как Коноплянка забивал за сборную Украины в ворота сербов:

Как сообщалось ранее, Евгений Коноплянка трогательно попрощался с фанами "Шальке". Футболист написал письмо болельщикам немецкого клуба, в котором, в частности, отметил: "Мы плечом к плечу стремились к успеху, также вместе разделяли поражения, а когда стали вице-чемпионами Бундеслиги, это были незабываемые эмоции и адреналин".

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