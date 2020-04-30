"Коноплянку в раздевалке вижу в основном у зеркала": игрок "Шахтера" – о суровом Луческу и мотиваторе Паулу

Полузащитник "горняков" рассказал, у кого лучше прическа - его партнера или Криштиану Роналду

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Сергей Болбат рассказал, кто был самым суровым тренером в его карьере и чем занимается Евгений Коноплянка в раздевалке. Ранее мы писали, что игрок "Шахтера" рассказал о коронавирусе и призвал всех без надобности не выходить на улицу.

"Самым строгим тренером был Мирча Луческу. Он мог держать в тонусе всех. Но по делу. У него тренировочный процесс – как служба в армии. Даже после выходных давал такие тяжелые тренировки, не хотелось этих выходных. А лучший тренер-мотиватор – Паулу Фонсека. Иногда он находил очень важные слова, чтобы дать импульс команде. Еще бы отметил как хорошего тренера-мотиватора Андрея Шевченко", – рассказал Болбат.

Сергей Болбат / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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А в разговоре о своем партнере по команде Коноплянке Сергей шутливо заметил, что у Евгения прическа немного хуже, чем у Криштиану Роналду: "Прическа лучше у КриРо, он постоянно следит за ней". Однако Болбат отметил, что критикует Коноплянку ради того, чтобы тот поработал над собой.

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"Пусть он читает, слушает и мотивируется. Но Жека – тоже молодец, старается. Если я его вижу в раздевалке после тренировки, то в основном возле зеркала", – пошутил полузащитник "горняков".

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