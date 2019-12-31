Контракт уругвайского вингера "Динамо" продлили автоматически: он сыграл нужное количество матчей

24 матча во всех турнирах, 5 голов и 2 результативные передачи позволили Карлосу де Пене продлить контракт на 2 года

Карлос де Пена

Официальный сайт футбольного клуба "Динамо" проинформировал, что контракт с Карлосом де Пеной был заключен до 31 декабря 2019 года с опцией автоматического продления на два года в случае, если футболист до этой даты проведет определенное количество матчей за киевский клуб. Карлос сыграл необходимое для продления контракта количество матчей, следовательно, его контракт с клубом будет действовать до 31 декабря 2021 года.

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Оценочная трансферная стоимость 27-летнего уругвайского вингера составляет 1,5 миллиона евро. В этом сезоне в чемпионате Украины Карлос де Пена сыграл в 16 матчах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Также уругвайский легионер "Динамо" сыграл в двух играх квалификации Лиги чемпионов, в четырех играх группового этапа Лиги Европы, а также провел игру в Кубке и Суперкубке Украины. Всего – 24 матча в этом сезоне.

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Напомним, что "Динамо" не смогло пробиться в плей-офф Лиги Европы из одной из самых легких групп. Соперниками киевлян были "Лугано", "Мальме" и "Копенгаген". В последнем туре команда Михайличенко сыграла вничью с швейцарцами:

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