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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Коронавирус бьет футбол: команды определили судьбу сезона во Второй лиге Украины

11 июня, 17:26

Елена Павлова Елена Павлова

Клубы в Киеве еще раз голосовали, чтобы поставить точку в чемпионате

Сегодня на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве проходит внеочередная конференция Профессиональной футбольной лиги, которая должна определить судьбу сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, в Первой и Второй лигах. В заседании участвуют члены исполкома УАФ, все 16 делегатов из второго дивизиона и 14 из 18-ти делегатов третьего Дивизиона украинского первенства.

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Как сообщает официальный сайт "Металлиста-1925", клубы Второй лиги повторно проголосовали за досрочную остановку сезона. 11 голосов было отдано за окончание турнира, 6 – за его продолжение. Данное решение должен утвердить исполком УАФ, который собираются провести в факсовом режиме сегодня или завтра.

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"ВПК-Агро"

Напомним, что в двух дивизионах Второй Лиги отыграно лишь 22 тура из 33 запланированных. Лидерами групп являются тернопольская "Нива" и "ВПК-Агро" из Днепровской области. Вторыми идут житомирское "Полесье" и херсонский "Кристалл". Ожидается, что эти команды напрямую выйдут в Первую Лигу, а обладателям третьих мест – "Вересу" и "Альянсу" – придется сыграть с командами Первой Лиги в плей-офф. В следующем году Первую Лигу расширят до 18 команд.

Ранее стало известно, что украинский футбольный клуб из-за коронавируса в два раза уменьшил зарплаты игрокам.

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возобновление голосование сезон вторая лига ПФЛ коронавирус

Источник: Металлист 1925

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