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Коронавирус обнаружили в третьем клубе Первой лиги

23 июня, 16:57

Александр Трикиша Александр Трикиша

Поединок луцкого клуба против "Черноморца" остается под вопросом

В луцкой "Волыни" обнаружили случаи заражения коронавирусом. Позитивные результаты показали тесты двух членов тренерского штаба, сообщает footballua.tv. Это третий случай среди команд Первой лиги Украины. Ранее мы сообщали, что коронавирус обнаружили в "Рухе" и "Балканах".

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Вчера Волынь попросила Профессиональную футбольную лигу перенести на день матч "Черноморца", так как в клуб на тот момент не получил результаты всех тестов. Встречу сместили на день вперед, на 25 июня, но теперь судьба матча остается неизвестной.

Ранее мы писали, что игроки "Олимпика" вылечились от коронавируса за два дня. Тестирование в другой клинике показало, что в клубе все здоровы. Тем не менее, как мы писали ранее, матч "Олимпика" против "Карпат" в 27-м туре чемпионата Украины был перенесен на неопределенный срок.

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Перед этим вспышка коронавируса произошла в расположении "Карпат". Львовский клуб вынужден был уйти на карантин и теперь должен будет догонять остальные команды в краткие сроки.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Волынь Луцк первая лига коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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