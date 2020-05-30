Коронавирус в "Карпатах": названы имена заразившихся футболистов львовской команды

Названы имена футболистов львовских "Карпат", у которых выявили коронавирус. Как мы писали ранее, матч УПЛ "Карпаты" – "Мариуполь" 31 мая не состоится: во Львове есть зараженные, а автобус азовцев развернули.

Как сообщили в студии "Тур Online" на телеканале "Футбол 1", в "Карпатах" COVID-19 заболели два защитника и один вратарь. Что касается полевых игроков, то речь идет о 21-летнем Владиславе Дубинчаке, которого "Карпаты" арендовали у киевского "Динамо", и 24-летнем Андро Гиоргадзе, в свое время выступавшем за молодежную сборную Грузии.

Реклама Владислав Дубинчак / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Также среди заболевший – один вратарь, имя которого не называется. Отметим, что в первой команде львовян числятся три голкипера – Олег Кудрик, Антон Каниболоцкий и Владимир Маханьков.

Кроме того, у "Карпат" инфицированы еще и двое сотрудников клуба.

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Ранее мы писали, что из-за коронавируса "Карпаты" ушли на самоизоляцию, а Премьер-лига вскоре примет решение о дальнейшей судьбе матча львовян с "Мариуполем".

Напомним, в первом матче в Украине после карантина "Десна" обыграла "Колос" и обошла "Динамо". Черниговская команда на поле "Оболонь-Арены" забила два "сухих" мяча в ворота соперников из Ковалевки.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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