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Коронавирус в УПЛ: в "Карпатах" протестировали уже 68 человек и как команда будет выходить из карантина

3 июня, 14:49

Елена Павлова Елена Павлова

Положительными во львовском клубе оказались 26 тестов

В ближайшее время "Карпаты" не могут выступать в чемпионате Украины из-за вспышки коронавируса. Сообщалось, что перед поединком УПЛ с "Мариуполем" COVID-19 во львовской команде обнаружили у защитника Владислава Дубинчака, которого арендовали у киевского "Динамо", его коллеги по амплуа Андро Гиоргадзе и одного вратаря. Но потом больных оказалось больше.

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Шеф спортивно-медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов рассказал о ситуации с заражением 26 человек COVID-19 в "Карпатах".

"После повторных тестов, которые были отрицательными, они вернулись к тренировочному процессу. А перед матчем с "Мариуполем" команда снова сдала тесты. По их итогам положительными оказались 26 тестов. Правда, в основном в число инфицированных попали сотрудники, обслуживающий персонал и врач команды", – отметил Попов в интервью Meta Ratings.

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Теперь УАФ совместно с УПЛ будут решать вопрос о дальнейшем допуске команды к следующим играм чемпионата. Те, кто сдал положительный тест, идут на карантин.

"Клинических симптомов у них нет, тест был обнаружен на ПЦР-пробах. После этого проводятся мероприятия, согласно документам МОЗ и Кабинета министров страны. Карантин продлится 14 дней с последующим тестированием. Ранее "Карпаты" протестовали 47 человек, на этот раз – 68, тестировали всех контактных. Ситуация сложная, потому что клуб несет серьезные финансовые затраты на тестирование. А впереди их ждет еще два тестирования после карантина".

Тяжело сказать, когда львовская команда сможет возобновить сезон, но директор "Карпат" рассказал о желании играть.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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