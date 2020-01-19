Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Красникова оставили в "Динамо": его новая миссия – избавить клуб от футболиста с перегаром

19 января, 21:38

Вице-президент киевского клуба занимается продажей Родригеса, Соля и другого балласта

Евгений Красников

Евгений Красников / Фото: FootBoom

Вице-президент киевского "Динамо" Евгений Красников остался в клубе – несмотря на то, что в конце прошлого года ходили упорные слухи, что Красников покидает "Динамо" из-за различий во взглядах с Игорем Суркисом на кадровое развитие команды.

Как сообщает "ТаТоТаке", Евгений Красников официально не покинул "Динамо". Сейчас он работает удаленно, занимаясь продажей игроков киевской команды. Че-Че и Буэно были проданы, Сидклей ушел в аренду. В свое время именно Красников работал над трансферами этих футболистов в киевский клуб.

Реклама

Читайте также: Автор первого гола "Динамо" в 2020 году Цитаишвили: "Моей заслуги в этом мяче – 10 процентов"

Сейчас же Евгений Красников ищет клубы для принадлежащих "Динамо" Дерлиса Гонсалеса, Жерсона Родригеса, Мохаммеда Кадири и Франа Соля, которые по разных причинам не подходят столичному клубу. Например, сообщалось, якобы Родригес не раз приезжал на тренировки "Динамо" с перегаром.

В тренде
Легенда MMA возвращается! Все о бое Конора Макгрегора против американского "Ковбоя"
Конор Макгрегор и Дональд Серроне

Напомним, в воскресенье, 19 января, "Динамо" провело первый матч в 2020 году, сыграв вничью 1:1 в контрольном матче с польской "Легией". От поражения киевлян спас гол чемпиона мира среди молодежи Георгия Цитаишвили.

Смотрите, как "Динамо" играло в чемпионате Украины с "Шахтером"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Динамо Киев Дерлис Гонсалес Евгений Красников Фран Соль Жерсон Родригес

Источник: Та то Таке

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" подписало бразильца с украинскими корнямиФутбол
"Динамо" сплавило капитана": девушка-огонь пожаловалась, что ее мужа в Киеве "тупо уничтожили"Футбол
Травмированный защитник
Травмированный защитник "Динамо" отправится в Турцию вместе с командой, где продолжит восстановлениеЧУ по футболу
"Динамо" смирилось с потерей форварда из-за допинга: в клубе рассчитывают на другого футболистаЧУ по футболу
У
У "Шахтера" хотят забрать бомбардира, с которым клуб едва продлил контрактЧУ по футболу
"Динамо" отсеяло двух скандальных форвардов: список Михайличенко на первый сбор-2020ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...