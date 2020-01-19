Красникова оставили в "Динамо": его новая миссия – избавить клуб от футболиста с перегаром

Евгений Красников / Фото: FootBoom

Вице-президент киевского "Динамо" Евгений Красников остался в клубе – несмотря на то, что в конце прошлого года ходили упорные слухи, что Красников покидает "Динамо" из-за различий во взглядах с Игорем Суркисом на кадровое развитие команды.

Как сообщает "ТаТоТаке", Евгений Красников официально не покинул "Динамо". Сейчас он работает удаленно, занимаясь продажей игроков киевской команды. Че-Че и Буэно были проданы, Сидклей ушел в аренду. В свое время именно Красников работал над трансферами этих футболистов в киевский клуб.

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Сейчас же Евгений Красников ищет клубы для принадлежащих "Динамо" Дерлиса Гонсалеса, Жерсона Родригеса, Мохаммеда Кадири и Франа Соля, которые по разных причинам не подходят столичному клубу. Например, сообщалось, якобы Родригес не раз приезжал на тренировки "Динамо" с перегаром.

Напомним, в воскресенье, 19 января, "Динамо" провело первый матч в 2020 году, сыграв вничью 1:1 в контрольном матче с польской "Легией". От поражения киевлян спас гол чемпиона мира среди молодежи Георгия Цитаишвили.

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