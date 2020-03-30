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Креатив нападающего "Шахтера": как на карантине тренироваться с бурной поддержкой болельщиков

30 марта, 22:37

Елена Павлова

Поддерживать боевую форму Мораесу помогает его семья

Нападающий сборной Украины и донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес провел громкую тренировку с болельщиками, не покидая собственный дом. Футболист, который находится на карантине из-за пандемии коронавируса, делал упражнения для ног со спортивными резинками для фитнеса, а его в это время бурно поддерживала жена и дети. Ранее форвард "Шахтера" рассказал о ситуации с коронавирусом.

"Очень опасная ситуация. Всем нам и правительству следует подумать о человеческой составляющей проблемы: о здоровье людей, в том числе игроков. Если не ошибаюсь, то уже появились первые случаи заражения среди спортсменов, в частности в футболе. Необходимо принять правильные меры и все продумать, чтобы у каждого была возможность следить за своим здоровьем", – сказал Мораес.

Смотрите, как Мораес тренировался со своей семьей

Жуниор Мораес тренируется дома с семьей Видео: Instagram

Ранее мы рассказывали, как украинские спортсмены тренируются дома. Чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед дома крутит педали, делает планку и занимается со своим отцом-тренером. А гимнастка Диана Варинская ходит на руках!

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семья карантин Шахтер Донецк тренировка Жуниор Мораес

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