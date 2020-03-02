Крушители "Динамо" признаны героями тура в чемпионате Украины

Форвард "Днепра-1" Владислав Супряга признан лучшим игроком 20-го тура украинской Премьер-лиги за хет-трик, благодаря которому днепряне обыграли со счетом 3:1 "Динамо", которому принадлежат права на этого футболиста.

Напомним, хет-трик нападающего молодежной сборной Украины Владислава Супряги стал всего вторым в истории чемпионата страны в ворота "Динамо". Ранее подобное случалось только один раз, да и то – более 20 лет назад. В сезоне 1998/99 Алексей Осипов из симферопольской "Таврии" забил киевлянам три мяча, а встреча команды Валерия Лобановского с крымчанами завершилась ничьей 3:3. К слову, хет-трик Супряги оказался юбилейным, 150-м, в чемпионатах Украины.

Реклама

Всего в этом сезоне Премьер-лиги 20-летний нападающий Супряга забил 7 голов в 15 матчах. Кстати, в борьбе за звание лучшего футболиста в туре Владислав обошел форварда "Ворсклы" Руслана Степанюка, гол которого прервал беспроигрышную серию "Шахтера" длиной 48 матчей и полтора года.

Добавим, что лучшим тренером 20-го тура чемпионата Украины признан наставник "Днепра-1" Дмитрий Михайленко, в свое время, к слову, выступавший за "Динамо".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама