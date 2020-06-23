"Кто говорил, что у нас чемпионат скучный?" Бывший футболист сборной Украины оценил матч "Динамо"

Последний матч 27-го тура чемпионата Украины вызвал немало эмоций. Как мы писали, "Динамо" вырвало победу у "Колоса" в матче с четырьмя пенальти. Дождь и действия судей подвигли к высказываниям далеко не только участников поединка.

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Бывший игрок сборной Украины, а позже – телевизионный эксперт Евгений Левченко также решил поделиться своими мыслями. Нынешний глава профсоюза футболистов Нидерландов заметил в сообщении в Twitter со смайликом, что у нас совсем не скучный национальный чемпионат.

Также Левченко отметил действия словенского динамовца Беньямина Вербича:

"Если Вербич действительно сам сказал арбитру, что пенальти не было, то огромное ему уважение".

И еще более серьезно сказал о судействе:

"И еще, без привязки к одной игре, я думаю, что нам реально нужно воспитывать новое поколение молодых, беспристрастных судей".

А вот тренер "Колоса" раскритиковал судейство в матче с "Динамо". Руслану Костышину не понравились действия Сергея Бойко.

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