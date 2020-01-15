Кто станет первым соперником "Шахтера" в 2020-м: расписание матчей сбора

Во время первого выезда в Турцию запланировано три контрольных поединка

"Шахтер" перед матчем с "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Лидер чемпионата Украины донецкий "Шахтера" огласил план спаррингов на первый зимний сбор в Турции. Подопечные Луиша Каштру отправятся в турецкий Белек 20 января. На первом сборе запланировано три контрольных матча. Начнут "горняки" с польским "Лехом". Ранее мы писали, что Моуринью подсобил "Шахтеру", уведя у "Бенфики" "африканского Ярмоленко"

Расписание матчей. Время – киевское:

25 января, 16:00. "Шахтер" – "Лех" (Польша)

26 января, 16:00. "Шахтер" – "Войводина" (Сербия)

30 января, 09:00. "Шахтер" – "Словацко" (Чехия)

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Первый этап подготовки завершится 30 января, а уже 2 февраля стартует второй сбор, в рамках которого "оранжево-черные" проведут еще 4 спарринга.

"Шахтер" будет базироваться в отельном комплексе Regnum Carya Golf & Spa Resort, где есть все условия для качественной подготовки: фитнес-центр и футбольные поля для занятий, спа-комплекс и бассейн для восстановления. Официально сезон"Шахтер" начнет 20 февраля в 1/16 Лиги Европы против "Бенфики".

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