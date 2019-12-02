Купить за пять миллионов, отдать бесплатно: агент хочет провернуть аферу с игроком "Динамо"

Бразильский защитник в текущем сезоне не провел ни одного матча за первую команду

Сидклей / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Бразильский защитник киевского "Динамо" Сидклей хочет бесплатно покинуть украинский клуб. Об этом сообщает бразильский инсайдер Балтазар на своей странице в Twitter. По информации источника, агент хочет договориться с киевлянами о том, что "Коринтианс" не будет платить деньги за трансфер 26-летнего футболиста. Речь идет либо о бесплатной аренде, либо о досрочном расторжении контракта.

Нужно отметить, что летом 2018 года "Динамо", по неофициальной информации, заплатило за Сидклея 5 млн евро. Так что сомнительно, что киевляне согласятся отпускать своего игрока бесплатно.

Сидклей в Киеве так и не заиграл / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо" Реклама

Напомним, что в этом сезоне Сидклей не провел ни одного матча за первую команду "Динамо", а ранее появилась информация, что он по семейным причинам хочет вернуться в Бразилию. Также мы писали, что Сидклей оказался ненужным португальскому гранду. В лиссабонской "Бенфике" не намерены подписывать последнего бразильца в составе киевского "Динамо".

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Кстати, ранее мы писали, что "Динамо" избавится не только от последнего бразильца, но и от вице-чемпиона мира. В зимнее трансферное окно вице-чемпионы Украины намерены распрощаться с двумя ненужными легионерами – помимо Сидклея, в их число попал и хорват Йосип Пиварич. Причина – позиция левого защитника, на которую они претендуют, наглухо закрыта Виталием Миколенко.

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