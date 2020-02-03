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Лазарет "Динамо" пустеет: стало известно, когда травмированный Цыганков вернется в общую группу

3 февраля, 18:15

Никита Бурда продолжает восстановление после операции на колене

Футболисты "Динамо" на сборе

Футболисты "Динамо" на сборе / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Целая группа травмированный игроков киевского "Динамо" вот-вот вернется в строй. Защитники Никита Бурда и Артем Шабанов, полузащитник Виктор Цыганков и форвард Назарий Русин провели утреннюю тренировку на сборе в Белеке по индивидуальной программе. Ранее мы писали, что "Динамо" теряет Цыганкова и названа причина отсутствия вингера в первой игре года.

Отметим, что у Цыганкова мышечное повреждение передней поверхности бедра. Вне общей группы по прогнозам медицинского штаба он проведет еще около недели, хотя этот срок может и сократится. Украинский хавбек не участвовал в контрольных матчах на первом сборе киевлян в Турции.

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У Шабанова и Русина – микроповреждения, и в общую группу они вернутся уже на днях. У Артема – воспаление ахиллова сухожилия, а Назарий подвернул голеностоп. Что касается Никиты Бурды, то он проходит длительное восстановление, и на этом сборе будет заниматься по индивидуальной программе. Бурда продолжает восстановление после операции на колене.

Ближайший спарринг "Динамо" проведет 5 февраля против "Олимпии".

Смотрите также, как "Динамо" играло в декабре в Лиге Европы

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травма футболисты Динамо Киев Никита Бурда Виктор Цыганков Артем Шабанов Назарий Русин

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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