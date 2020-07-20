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Легендарный капитан "Зари" завершил карьеру и сразу же нашел новую работу

20 июля, 17:57

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Никита Каменюка переквалифицируется из игрока в тренера луганчан

Вчера завершился сезон украинской Премьер-лиги. Как сообщалось, "Заря" стала бронзовым призером чемпионата Украины, а Скрипник объяснил свою тактику в матче с "Десной". Также в луганском клубе произошло еще одно заметное событие.

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Об окончании карьеры игрока объявил капитан "Зари" Никита Каменюка. 3 июня полузащитнику исполнилось 35 лет. Кстати, ранее мы писали: Каменюка считает, что не нужно было останавливать чемпионат Украины из-за коронавируса.

Дебютировал в составе "Зари" он более 16 лет назад – 16 марта 2004 года, а день 19 июля 2020-го стал для него последним в качестве игрока. Правда, в поединке с "Десной" Никита на поле не вышел, оставшись в запасе. За луганскую команду он отыграл 254 матча в Премьер-лиге, 22 – в Кубке Украины, 16 – в Лиге Европы, еще 58 – в Первой лиге. Всего набралось 350 выходов на поле, сообщает официальный сайт "Зари". Также хавбек некоторое время провел в "Ильичевце" и в "Вересе" из Ровно в аренде.

Сразу же стало известно, что из клуба Каменюка не уходит. С 1 августа он начнет работать помощником тренера молодежной команды (U-19) Василия Баранова.

Читайте также: лучшим игроком 32 тура УПЛ назвали полузащитника "Зари".

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Смотрите, как "Заря" с Никитой обыграла на гостевом поле "Колос" со счетом 2:0

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тренер футбол Заря Луганск Никита Каменюка завершение карьеры

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