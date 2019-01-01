Легенда "Шахтера" получил заманчивое предложение от президента УЕФА

Дарио Срна, Сергей Палкин, Александр Чеферин / Фото: Facebook

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин и ассистент главного тренера Дарио Срна посетили Ньон. Ранее Сергей Палкин рассказал о задачах команды на Лигу чемпионов.

В штаб-квартире УЕФА состоялась встреча с президентом организации Александером Чеферином, в рамках которой стороны обсудили тенденции и будущее европейского футбола. Также в ходе беседы Дарио поступило предложение стать официальным амбассадором УЕФА.

Напомним, что в текущем сезоне, после ухода из "Кальяри", Дарио Срна пробует себя в качестве помощника главного тренера – Луиша Каштру. Хорватский игрок выступал за "Шахтер" с 2003 по 2018 год и суммарно провел за клуб рекордные 536 матчей, в которых забил 49 голов и сделал 121 голевую передачу.

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Смотрите, как Срна забивал за "Шахтер":

Ранее букмекеры оценили шансы "Шахтера" в первом матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". "Горняки" примут главного фаворита группы С в Харькове 18 сентября.

Еще до жеребьевки группового этапа"Шахтер" огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Луиш Каштру включил в состав на евросезон 29 игроков по спискам А и Б.

Как "МанСити" играл с "Шахтером" в прошлом сезоне:

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