Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,61

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Легенда "Шахтера" получил заманчивое предложение от президента УЕФА

10 сентября, 17:50

Срна может стать официальным амбассадором организации

Дарио Срна, Сергей Палкин, Александр Чеферин

Дарио Срна, Сергей Палкин, Александр Чеферин / Фото: Facebook

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин и ассистент главного тренера Дарио Срна посетили Ньон. Ранее Сергей Палкин рассказал о задачах команды на Лигу чемпионов.

В штаб-квартире УЕФА состоялась встреча с президентом организации Александером Чеферином, в рамках которой стороны обсудили тенденции и будущее европейского футбола. Также в ходе беседы Дарио поступило предложение стать официальным амбассадором УЕФА.

Напомним, что в текущем сезоне, после ухода из "Кальяри", Дарио Срна пробует себя в качестве помощника главного тренера – Луиша Каштру. Хорватский игрок выступал за "Шахтер" с 2003 по 2018 год и суммарно провел за клуб рекордные 536 матчей, в которых забил 49 голов и сделал 121 голевую передачу.

Реклама

Смотрите, как Срна забивал за "Шахтер":

В тренде
Кумир-депутат и жарка на столе: юная сенсация дзюдо Дарья Белодед – о Японии, в которой сотворила историю
Дарья Белодед

Ранее букмекеры оценили шансы "Шахтера" в первом матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". "Горняки" примут главного фаворита группы С в Харькове 18 сентября.

Еще до жеребьевки группового этапа"Шахтер" огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Луиш Каштру включил в состав на евросезон 29 игроков по спискам А и Б.

Как "МанСити" играл с "Шахтером" в прошлом сезоне:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Шахтер Донецк Дарио Срна

Источник: Facebook

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
"Заря" – "Динамо": онлайн центрального матча 6-го тура украинской Премьер-лигиЧУ по футболу
Михайличенко довел
Михайличенко довел "Динамо" до минус 10 от "Шахтера": все результаты шестого тура УПЛЧУ по футболу
Онлайн донецкого дерби в чемпионате Украины
Онлайн донецкого дерби в чемпионате Украины "Олимпик" – "Шахтер"ЧУ по футболу
Скандал в
Скандал в "Карпатах": нового тренера обвинили в том, что тот пришел на живое местоЧУ по футболу
Прогремела трансферная бомба: Евгений Коноплянка стал игроком
Прогремела трансферная бомба: Евгений Коноплянка стал игроком "Шахтера"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...