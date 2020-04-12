Легионер "Динамо" назвал игроков, которые уже сейчас могут играть в ТОП-чемпионате

Полузащитник "Динамо" и сборной Словении Беньямин Вербич ответил на вопросы болельщиков. Хавбек назвал свой самый запоминающийся матч и рассказал о перспективных футболистах киевлян.

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"Миколенко и Цыганков – они вдвоем точно могли бы играть в ТОП-чемпионате. Еще есть Шапаренко, Цитаишвили, Леднев. У нас много молодых игроков, которые в будущем будут играть в ТОП-чемпионатах или в "Динамо" Киев", – рассказал игрок.

"А вот самый запоминающийся матч, думаю, это игра с "Шахтером", когда забил гол, и мы выиграли со счетом 1:0. Была прекрасная атмосфера на стадионе, много болельщиков пришло", – добавил Беньямин Вербич.

Также мы писали о том, что футболист сборной Украины рассказал, как ездил на просмотр в российский клуб. Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Рыбалка в начале 2014 года едва не оказался в российском клубе.

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