Лидер "Динамо" эффектным танцем поздравил всех с Рождеством

Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков зажигательным танцем поздравил всех с Рождеством. Соответствующий видеоролик футболист выложил у себя в Instagtam. Ранее мы рассказывали, что Цыганков на Бали надел юбку и отправился с девушкой в "дом могучего духа".

Танец Цыганкова

"Все, чего я хочу от Рождества, это...", – подписал свой танцевальный шедевр футболист.

Читайте также: Неделя экзотического отдыха: чем делились украинские футболисты и их спутницы в Instagram

Цыганков в нынешнем сезоне провел 27 матчей за "Динамо" во всех турнирах, отметившись девятью голами и восемью результативными передачами.

"Динамо" завершило первую часть сезона на втором месте в УПЛ. Киевляне выйдут из отпуска 10 января, а 15 января отправятся на тренировочный сбор в Турцию.

Ранее мы писали, что группа легионеров во главе с Солем зимой покинет "Динамо": инсайд известного журналиста. "Все они киевскому клубу не нужны и ничего ему не дадут", – считает Цыганык.

Смотрите, как Цыганков забивал за "Динамо" в Лиге Европы

Как сообщалось ранее, "Динамо" вернуло Русина официально – соцсети сочувствуют игроку. "А ведь мог стать вторым Яремчуком", – комментируют болельщики возвращение Назария из "Зари".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама