Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Лидер "Динамо" эффектным танцем поздравил всех с Рождеством

29 декабря, 12:24

Виктор Цыганков порадовал поклонников отличными движениями

Виктор Цыганков

Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков зажигательным танцем поздравил всех с Рождеством. Соответствующий видеоролик футболист выложил у себя в Instagtam. Ранее мы рассказывали, что Цыганков на Бали надел юбку и отправился с девушкой в "дом могучего духа".

Танец Цыганкова

"Все, чего я хочу от Рождества, это...", – подписал свой танцевальный шедевр футболист.

Читайте также: Неделя экзотического отдыха: чем делились украинские футболисты и их спутницы в Instagram

Цыганков в нынешнем сезоне провел 27 матчей за "Динамо" во всех турнирах, отметившись девятью голами и восемью результативными передачами.

"Динамо" завершило первую часть сезона на втором месте в УПЛ. Киевляне выйдут из отпуска 10 января, а 15 января отправятся на тренировочный сбор в Турцию.

Ранее мы писали, что группа легионеров во главе с Солем зимой покинет "Динамо": инсайд известного журналиста. "Все они киевскому клубу не нужны и ничего ему не дадут", – считает Цыганык.

Смотрите, как Цыганков забивал за "Динамо" в Лиге Европы

Как сообщалось ранее, "Динамо" вернуло Русина официально – соцсети сочувствуют игроку. "А ведь мог стать вторым Яремчуком", – комментируют болельщики возвращение Назария из "Зари".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Динамо Киев Виктор Цыганков

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вратарь
Вратарь "Зари" пообещал, что в следующем году команда выйдет в Лигу чемпионовЧУ по футболу
"Динамо" нашло замену допинг-грешнику Беседину: это "машина по забиванию голов" из ХорватииЧУ по футболу
Известна дата, когда УЕФА рассмотрит дело по игроку
Известна дата, когда УЕФА рассмотрит дело по игроку "Динамо", который подозревается в применении допингаЧУ по футболу
Национальный банк Украины начал взыскание 1,5 млрд гривен с президента
Национальный банк Украины начал взыскание 1,5 млрд гривен с президента "Ворсклы"ЧУ по футболу
"Забьешь два – спрашивают, почему не забил три": Беседин рассказал о критике болельщиковЧУ по футболу
"Динамо" продаст будущего участника Евро-2020 в клуб второй лиги Англии – СМИФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...