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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Лидер полузащиты "Шахтера" пропустит матч с "Вольфсбургом" в Лиге Европы из-за травмы, – СМИ

8 марта, 22:19

Вадим Авдасев

По некоторым данным, Тарас Степаненко получил повреждение мениска и выбыл из строя

В воскресенье, 8 марта, завершился первый этап чемпионата Украины по футболу. Читайте расписание и результаты 22-го тура чемпионата Украины. Теперь команды разбиваются на две шестерки: в верхней – бьются за места в еврокубках, в нижней – за то, чтобы не вылететь.

В самом результативном матче тура "Шахтер" обыграл "Колос" в Киеве – 4:3. В составе "горняков" не играл полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко. По информации сайта Football.ua, Степаненко получил травму мениска, и сроки его восстановления пока неизвестны. Именно из-за повреждения Тарас пропустил встречу против "Колоса". Пишут, что он не сможет сыграть и в первом поединке "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом" 12 марта. Два других центральных полузащитника "горняков" – Максим Малышев и Александр Пихаленок – приступили к индивидуальным занятиям после серьезных травм колена.

Читайте о том, что судьи Премьер-лиги установили рекорд по красным карточкам.

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По другой информации, из журналистских кругов, Степаненко просто получил отдых перед ответственными матчами. Официальных комментариев из донецкого клуба пока что не поступало.

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Смотрите обзор встречи "Колос" – "Шахтер"

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футбол травма Лига Европы Шахтер Донецк Тарас Степаненко Вольфсбург

Источник: Football.ua

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