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Лидер "Шахтера" перед матчем с "Динамо" сменил прическу и сравнил себя с легендой НБА

24 августа, 19:50

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бразильский футболист похвастался новым имиджем

Лидер донецкого "Шахтера" Тайсон сменил прическу накануне завтрашнего матча за Суперкубок против киевского "Динамо". Бразильский полузащитник явился на сегодняшнюю тренировку команды с косичками на голове.

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Позже футболист разместил фото нового имиджа на своей странице в Instagram и сравнил себя со знаменитым баскетболистом НБА Алленом Айверсоном, который выступал с такой же прической. Только футболист добавил к фамилии баскетболиста первую букву своего имени и у него получился забавный микс: Тайверсон.

Тайсон

Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Ранее мы писали, что Тайсон установил рекорд Лиги Европы. Бразильский футболист забивает в семи разных сезонах евротурнира.

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Мы уже писали, что игроки "Шахтера" не будут тренировать пенальти перед матчем с "Динамо", но готовы взять Суперкубок. Алан Патрик посвятил голы в ворота "Колоса" детям, а Кривцов уверен, что не стоит чаще бить 11-метровые.

Также была озвучена премия для Луческу в случае победы над "Шахтером" в матче за Суперкубок. По данным румынских журналистов, новому наставнику киевлян обещан бонус в размере 50 тысяч евро.

Смотрите, как "Шахтер" стартовал в новом сезоне Премьер-лиги:

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Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Тайсон футболист

Источник: Сегодня|Спорт

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