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Лига Европы в украинском селе: "Колос" завершил реконструкцию стадиона в Ковалевке

26 августа, 19:42

Александр Трикиша Александр Трикиша

На родном стадионе клуб из Ковалевки планирует проводить матчи Лиги Европы

Клуб украинской Премьер-лиги "Колос" из Ковалевки завершил реконструкцию домашнего стадиона, сообщается на официальном сайте клуба. Официальное открытие состоится 2 сентября, а первый матч на новой арене участник еврокубков проведет во втором туре чемпионата Украины против "Львова". Базовой датой матча является 12 сентября.

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Напомним, что ранее свои домашние матчи в Премьер-лиге "Колос" проводил на "Оболонь Арене" в Киеве. По итогам прошлого сезона команда Руслана Костышина завоевала путевку в Лигу Европы, где они стартуют со второго квалификационного раунда.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Вероятней всего, отборочные матчи еврокубка "Колос" сможет провести в Ковалевке, а вот сможет ли арена принять матчи основной сетки, в случае выхода туда, узнаем после торжественного открытия.

"Думаю, что в Лиге Европы мы будем играть на нашем стадионе. Конечно, президент знает больше, но, насколько я знаю, сроки выдерживаются, и первый домашний матч сезона проведем уже на своем поле", – рассказал Костышин некоторое время назад в интервью Zbirna.com.

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Новый сезон "Колос" начал с поражения донецкому "Шахтеру". В том матче горняки трижды пробивали пенальти, но реализовать могли только один.

Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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стадион чемпионат Украины Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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