Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,56

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. Новости спорта
  2. ЧУ по футболу

"Ломать через колено не получится", – президент "Динамо" о едином телепуле в украинском футболе

13 апреля, 09:30

Вадим Авдасев

Игорь Суркис считает, что сначала клубам нужно добиться повышения интереса к матчам

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением, что он думает о создании единого телепула в украинском футболе. Читайте о том, что "Динамо" выходит из карантина уже в понедельник.

Функционер считает, что бывшему президент Премьер-лиги Томасу Гримму не удалось добиться единства среди собственников клубов, поскольку он не понял специфику нашего футбола. Свои мысли Суркис изложил в эфире программы "Великий футбол":

"Многие считают, что если придет иностранец, в нашем футболе все станет замечательно. Но нужно разбираться в нем изнутри. Он не работает так, как на Западе. Наш футбол – дотационный. Гримм был хотя бы из тех людей, который хоть что-то хотел сделать. Мы неоднократно с ним встречались. Пытался объяснить ему специфику нашего футбола.

Ему не удалось объединить все клубы, чтобы они работали на украинский футбол. За два года он не смог собрать на совещание всех руководителей клубов. Это важно. Если человек со своими идеями и мыслями, то я на такое совещание приду. Думаю, что Ахметов, Геллер тоже придут. Чтобы футбол стал более интересен. Я могу набрать Ахметова и мы договоримся с ним за пять минут. Мы не можем договориться только о том, как сыграют наши команды".

Также собственник "Динамо" высказался о телепуле:

В тренде
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

"Чтобы был единый пул, должен быть независимый канал. Ни от Суркиса, ни от Ахметова. А ломать через колено, как пытался Гримм, не получится. Думаю, что в ближайшее время единый пул не удастся создать. Нужно сначала создать интересующий зрителей продукт. Гримм сначала обещал зрителей на трибунах. Он так уверенного об этом говорил, что я подумал, что он волшебник. Пул не влияет на посещаемость. Гримм обещал ажиотаж, но ничего не получилось".

Читайте, как футболист "Динамо" на карантине начал записывать свои мысли.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Александрию" в чемпионате Украины

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Динамо Киев Игорь Суркис пул

Источник: Футбол 24

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского "Динамо" показал "форму" на следующий сезонЧУ по футболу
"Динамо" продлило карантин, акцентировав внимание игроков на запрете походов в паркЧУ по футболу
"Дружить с Россией? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев": мнение известного футболистаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...