"Ломать через колено не получится", – президент "Динамо" о едином телепуле в украинском футболе

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением, что он думает о создании единого телепула в украинском футболе. Читайте о том, что "Динамо" выходит из карантина уже в понедельник.

Функционер считает, что бывшему президент Премьер-лиги Томасу Гримму не удалось добиться единства среди собственников клубов, поскольку он не понял специфику нашего футбола. Свои мысли Суркис изложил в эфире программы "Великий футбол":

"Многие считают, что если придет иностранец, в нашем футболе все станет замечательно. Но нужно разбираться в нем изнутри. Он не работает так, как на Западе. Наш футбол – дотационный. Гримм был хотя бы из тех людей, который хоть что-то хотел сделать. Мы неоднократно с ним встречались. Пытался объяснить ему специфику нашего футбола. Ему не удалось объединить все клубы, чтобы они работали на украинский футбол. За два года он не смог собрать на совещание всех руководителей клубов. Это важно. Если человек со своими идеями и мыслями, то я на такое совещание приду. Думаю, что Ахметов, Геллер тоже придут. Чтобы футбол стал более интересен. Я могу набрать Ахметова и мы договоримся с ним за пять минут. Мы не можем договориться только о том, как сыграют наши команды".

Также собственник "Динамо" высказался о телепуле:

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"Чтобы был единый пул, должен быть независимый канал. Ни от Суркиса, ни от Ахметова. А ломать через колено, как пытался Гримм, не получится. Думаю, что в ближайшее время единый пул не удастся создать. Нужно сначала создать интересующий зрителей продукт. Гримм сначала обещал зрителей на трибунах. Он так уверенного об этом говорил, что я подумал, что он волшебник. Пул не влияет на посещаемость. Гримм обещал ажиотаж, но ничего не получилось".

Читайте, как футболист "Динамо" на карантине начал записывать свои мысли.

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