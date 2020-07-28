Луческу: "Лобановский – один из лучших тренеров в истории футбола"

Румынский тренер побывал на клубном стадионе и возложил цветы у памятника Мэтру

Сегодня новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прибыл в Киев, чтобы приступить к работе в клубе. Как мы писали ранее, несмотря на вчерашний скандал, Луческу прилетел в Киев, но потерял ассистента. Сразу после прилета в Украину Луческу посетил памятник тренеру киевского "Динамо" Валерию Лобановскому и возложил цветы у подножия монумента, сообщает официальный сайт киевлян.

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"Я очень рад быть здесь. Хорошо помню тот период, когда Валерий Лобановский только начинал свою тренерскую работу в киевском клубе. Помню, когда в середине 80-х киевское "Динамо" играло против "Университати" из Крайовы. Я был действительно впечатлен игрой того "Динамо". Та команда доминировала над всеми соперниками.

Валерий Лобановский – это действительно великий человек, который совершил огромный вклад в развитие футбола. Безусловно, он остался в памяти болельщиков, причем независимо от того, кто из них за какую команду болеет. Это был тренер высочайшего уровня.

Вне всяких сомнений он заслуживает всех тех слов, которые говорили и говорят о нем специалисты. Лобановский – один из лучших тренеров в истории футбола", – сказал у памятника Мэтру новый наставник "Динамо".

Реклама Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Как мы писали ранее, в Румынии волнуются за безопасность Луческу после заявления ультрас "Динамо". Фанаты "Динамо" пообещали тренеру "теплый" прием и сложные условия для работы.

Напомним, вчера было опубликовано письмо Луческу, в котором он отказывался работать в "Динамо" из-за давления со стороны фанатов. Тем не менее, президент киевлян Игорь Суркис опроверг уход румына.

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