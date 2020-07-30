Луческу на первой тренировке в "Динамо" рассказал, что думает о киевских футболистах

Румынский наставник посоветовал игрокам готовиться к большим свершениям и работать над собой

В четверг новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу приступил к исполнению своих обязанностей. В полдень румынский специалист дал пресс-конференцию, в том числе Луческу назвал самую острую проблему в "Динамо". А под вечер провел первую тренировку с футболистами.

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При встрече Мирча сказал напутственное слово своим новым подопечным. Его цитирует официальный сайт "Динамо":

"Я знаю, что в киевском "Динамо" собраны талантливые, молодые ребята, которые еще не раскрыли до конца свой потенциал. Не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня. Время проходит очень быстро. Начинайте готовиться к большим баталиям с сегодняшнего дня. Для меня самое главное – это коммуникация, диалог с каждым из вас. Очень важно, чтобы мы нашли общий язык... Очень важно беречь свое здоровье и избегать травм. Для этого необходимо подготовить свой организм, чтобы выдержать конкуренцию. Для того, чтобы расти, должна быть здоровая, дружеская конкуренция на футбольном поле. Обнимаю вас всех. С большими надеждами начинаем нашу работу!"

Также тренер представил своих помощников: украинца Олега Гусева, хорвата Огнена Вукоевича, молдованина Эмила Караса и итальянца Диего Лонго.

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