Луческу отдал из "Динамо" в аренду еще одного футболиста

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу постепенно присматривается к тем, кто ему нужен в ближайшее время, а без кого из кадровой обоймы клуба можно обойтись. В частности на днях "Ингулец" заявил на чемпионат Украины вратаря киевского "Динамо".

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Кроме голкипера Артема Малыша, столицу покинет еще один молодой футболист. 20-летний нападающий "Динамо" Евгений Исаенко отправляется в "Колос", сообщил YouTube-канал "Бомбардир". За команду из Ковалевки он будет выступать на правах аренды. Хотя в начале августа Женя сделал дубль в товарищеском матче, в котором "Десна" не смогла обыграть молодежный состав "Динамо".

Ожидается, что Исаенко составит ударный дуэт с опытным экс-форвардом сборной Украины. Как мы писали, вместо "Динамо" Селезнев перешел в сельский клуб из Лиги Европы. Напомним, что в стартовом туре "Колос" уступил "горнякам", а динамовцы разобрались с "Олимпиком".

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Смотрите, как "Колос" пытался противостоять "Шахтеру" в 1-м туре чемпионата страны:

Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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