Українська
$ 27,69
32,55

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Луческу привлек двух динамовских юниоров к тренировкам с основным составом

2 августа, 14:13

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Защитники Константин Вивчаренко и Илья Забарный занимаются с опытными футболистами

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу продолжает присматриваться к действующим игрокам клуба и подыскивает новые таланты. Так вчера назвали имена четырех бразильцев, на которых положили глаз в "Динамо".

Реклама

Однако 75-летний румынский специалист пытается найти и внутренние резервы. Сегодня стало известно, что Луческу пригласил к тренировкам с основным составом двух игроков из молодежной команды клуба. Шанс позаниматься с более опытными футболистами получили защитники 17-летний Илья Забарный и 18-летний Константин Вивчаренко. В воскресенье Костя поделился фотографией с базы "Динамо" на своей страничке в Instagram, на которой он идет рядом с Ильей, а за ними следуют Богдан Леднев и Карлос де Пена.

В то же время многие футболисты, которые находятся на контракте в клубе, приехали в Киев из аренды. В частности скандальный люксембуржец Родригес вернулся в "Динамо" Мирчи Луческу. Новый сезон в Украине начнется в 20-х числах августа, причем киевлянам придется сразиться за Суперкубок с "Шахтером".

В тренде
Суркис опроверг отставку Луческу: "Все нормально. Есть у "Динамо" тренер"

Смотрите, как "Динамо" (U-19) играло в Юношеской Лиге УЕФА с загребским "Динамо":

Реклама

Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Динамо Киев Мирча Луческу новичок
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол
Стали известны срок контракта Луческу в
Стали известны срок контракта Луческу в "Динамо" и имя его помощникаЧУ по футболу
Стала известна причина сегодняшнего появления Реброва на базе
Стала известна причина сегодняшнего появления Реброва на базе "Динамо"ЧУ по футболу
Миллионы Луческу: президент
Миллионы Луческу: президент "Динамо" – о зарплате нового тренера киевлянФутбол
Луческу назвал самую острую проблему в
Луческу назвал самую острую проблему в "Динамо", которую нужно решить во что бы то ни сталоФутбол
Мирча Луческу подал в отставку с поста тренера
Мирча Луческу подал в отставку с поста тренера "Динамо"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять