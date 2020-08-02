Луческу привлек двух динамовских юниоров к тренировкам с основным составом

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу продолжает присматриваться к действующим игрокам клуба и подыскивает новые таланты. Так вчера назвали имена четырех бразильцев, на которых положили глаз в "Динамо".

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Однако 75-летний румынский специалист пытается найти и внутренние резервы. Сегодня стало известно, что Луческу пригласил к тренировкам с основным составом двух игроков из молодежной команды клуба. Шанс позаниматься с более опытными футболистами получили защитники 17-летний Илья Забарный и 18-летний Константин Вивчаренко. В воскресенье Костя поделился фотографией с базы "Динамо" на своей страничке в Instagram, на которой он идет рядом с Ильей, а за ними следуют Богдан Леднев и Карлос де Пена.

В то же время многие футболисты, которые находятся на контракте в клубе, приехали в Киев из аренды. В частности скандальный люксембуржец Родригес вернулся в "Динамо" Мирчи Луческу. Новый сезон в Украине начнется в 20-х числах августа, причем киевлянам придется сразиться за Суперкубок с "Шахтером".

Смотрите, как "Динамо" (U-19) играло в Юношеской Лиге УЕФА с загребским "Динамо":

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