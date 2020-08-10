Луческу против "Шахтера" сыграет в 9-м туре: опубликован календарь нового чемпионата Украины

Премьер-лига утвердила календарь первого круга чемпионата Украины сезона 2020/21 годов, сообщается на официальном сайте организации. Окончательный календарь будет опубликован после матчей 30-го тура Первой лиги, когда определятся три обладателя путевок в элитный дивизион. Добавим, что базовой датой старта чемпионата Украины является 22 августа.

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Главный поединок чемпионата Украины – противостояние между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" – состоится в 9-м туре. В первом круге хозяевами поля выступят киевляне, а на поле "горняков" команды сыграют во втором круге.

Ранее мы писали, что легенда "Динамо" сделал "Шахтер" хозяином "Олимпийского". "Горняки" будут номинальным хозяином матча за Суперкубок Украины.

1-й тур

"Шахтер" – "Колос"

"Олимпик" – "Динамо"

"Десна" – "Заря"

"Александрия" – "Мариуполь"

Команда ПФЛ – "Днепр-1"

"Ворскла" – Команда ПФЛ

"Львов" – Команда ПФЛ

2-й тур

"Шахтер" – команда ПФЛ

"Десна" – "Динамо"

"Заря" – "Мариуполь"

"Колос" – "Львов"

Команда ПФЛ – "Александрия"

"Днепр-1" – "Олимпик"

"Ворскла" – Команда ПФЛ

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3-й тур

"Заря" – "Шахтер"

"Динамо" – "Львов"

Команда ПФЛ – "Десна"

Команда ПФЛ – "Колос"

"Александрия" – "Ворскла"

"Днепр-1" – "Мариуполь"

"Олимпик" – Команда ПФЛ

4-й тур

"Шахтер" – "Олимпик"

Команда ПФЛ – "Динамо"

"Львов" – "Заря"

"Десна" – Команда ПФЛ

"Колос" – Команда ПФЛ

"Александрия" – "Днепр-1"

"Ворскла" – "Мариуполь"

5-й тур

"Десна" – "Шахтер"

"Динамо" – "Заря"

"Колос" – "Мариуполь"

"Олимпик" – "Александрия"

"Днепр-1" – "Ворскла"

Команда ПФЛ – "Львов"

Команда ПФЛ – команда ПФЛ

6-й тур

"Шахтер" – "Львов"

Команда ПФЛ – "Динамо"

"Заря" – "Колос"

"Днепр-1" – "Десна"

"Александрия" – Команда ПФЛ

Команда ПФЛ – "Мариуполь"

"Олимпик" – "Ворскла"

7-й тур

"Ворскла" – "Шахтер"

"Динамо" – "Александрия"

"Заря" – Команда ПФЛ

"Десна" – "Олимпик"

"Колос" – Команда ПФЛ

"Львов" – "Днепр-1"

Команда ПФЛ – "Мариуполь"

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8-й тур

"Шахтер" – "Мариуполь"

"Днепр-1" – "Динамо"

Команда ПФЛ – "Заря"

"Александрия" – "Десна"

"Колос" – "Олимпик"

"Львов" – "Ворскла"

Команда ПФЛ – команда ПФЛ

9-й тур

"Динамо" – "Шахтер"

"Заря" – "Ворскла"

"Десна" – Команда ПФЛ

"Днепр-1" – "Колос"

"Александрия" – "Львов"

"Олимпик" – "Мариуполь"

Команда ПФЛ – команда ПФЛ

10-й тур

"Шахтер" – "Александрия"

Команда ПФЛ – "Динамо"

"Олимпик" – "Заря"

"Десна" – "Львов"

"Ворскла" – "Колос"

Команда ПФЛ – "Днепр-1"

Команда ПФЛ – "Мариуполь"

11-й тур

"Днепр-1" – "Шахтер"

"Динамо" – "Ворскла"

Команда ПФЛ – "Заря"

"Колос" – "Десна"

"Александрия" – Команда ПФЛ

"Львов" – "Мариуполь"

Команда ПФЛ – "Олимпик"

12-й тур

"Шахтер" – команда ПФЛ

"Мариуполь" – "Динамо"

"Заря" – "Днепр-1"

"Десна" – "Ворскла"

"Колос" – "Александрия"

"Олимпик" – Команда ПФЛ

"Львов" – Команда ПФЛ

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13-й тур

Команда ПФЛ – "Шахтер"

"Динамо" – "Колос"

"Александрия" – "Заря"

"Десна" – "Мариуполь"

Команда ПФЛ – "Днепр-1"

"Олимпик" – "Львов"

"Ворскла" – Команда ПФЛ

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли между собой в чемпионате Украины:

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