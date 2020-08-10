Луческу против "Шахтера" сыграет в 9-м туре: опубликован календарь нового чемпионата Украины

Премьер-лига утвердила календарь первого круга чемпионата Украины сезона 2020/21 годов, сообщается на официальном сайте организации. Окончательный календарь будет опубликован после матчей 30-го тура Первой лиги, когда определятся три обладателя путевок в элитный дивизион. Добавим, что базовой датой старта чемпионата Украины является 22 августа.
Главный поединок чемпионата Украины – противостояние между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" – состоится в 9-м туре. В первом круге хозяевами поля выступят киевляне, а на поле "горняков" команды сыграют во втором круге.
Ранее мы писали, что легенда "Динамо" сделал "Шахтер" хозяином "Олимпийского". "Горняки" будут номинальным хозяином матча за Суперкубок Украины.
1-й тур
- "Шахтер" – "Колос"
- "Олимпик" – "Динамо"
- "Десна" – "Заря"
- "Александрия" – "Мариуполь"
- Команда ПФЛ – "Днепр-1"
- "Ворскла" – Команда ПФЛ
- "Львов" – Команда ПФЛ
2-й тур
- "Шахтер" – команда ПФЛ
- "Десна" – "Динамо"
- "Заря" – "Мариуполь"
- "Колос" – "Львов"
- Команда ПФЛ – "Александрия"
- "Днепр-1" – "Олимпик"
- "Ворскла" – Команда ПФЛ
3-й тур
- "Заря" – "Шахтер"
- "Динамо" – "Львов"
- Команда ПФЛ – "Десна"
- Команда ПФЛ – "Колос"
- "Александрия" – "Ворскла"
- "Днепр-1" – "Мариуполь"
- "Олимпик" – Команда ПФЛ
4-й тур
- "Шахтер" – "Олимпик"
- Команда ПФЛ – "Динамо"
- "Львов" – "Заря"
- "Десна" – Команда ПФЛ
- "Колос" – Команда ПФЛ
- "Александрия" – "Днепр-1"
- "Ворскла" – "Мариуполь"
5-й тур
- "Десна" – "Шахтер"
- "Динамо" – "Заря"
- "Колос" – "Мариуполь"
- "Олимпик" – "Александрия"
- "Днепр-1" – "Ворскла"
- Команда ПФЛ – "Львов"
- Команда ПФЛ – команда ПФЛ
6-й тур
- "Шахтер" – "Львов"
- Команда ПФЛ – "Динамо"
- "Заря" – "Колос"
- "Днепр-1" – "Десна"
- "Александрия" – Команда ПФЛ
- Команда ПФЛ – "Мариуполь"
- "Олимпик" – "Ворскла"
7-й тур
- "Ворскла" – "Шахтер"
- "Динамо" – "Александрия"
- "Заря" – Команда ПФЛ
- "Десна" – "Олимпик"
- "Колос" – Команда ПФЛ
- "Львов" – "Днепр-1"
- Команда ПФЛ – "Мариуполь"
8-й тур
- "Шахтер" – "Мариуполь"
- "Днепр-1" – "Динамо"
- Команда ПФЛ – "Заря"
- "Александрия" – "Десна"
- "Колос" – "Олимпик"
- "Львов" – "Ворскла"
- Команда ПФЛ – команда ПФЛ
9-й тур
- "Динамо" – "Шахтер"
- "Заря" – "Ворскла"
- "Десна" – Команда ПФЛ
- "Днепр-1" – "Колос"
- "Александрия" – "Львов"
- "Олимпик" – "Мариуполь"
- Команда ПФЛ – команда ПФЛ
10-й тур
- "Шахтер" – "Александрия"
- Команда ПФЛ – "Динамо"
- "Олимпик" – "Заря"
- "Десна" – "Львов"
- "Ворскла" – "Колос"
- Команда ПФЛ – "Днепр-1"
- Команда ПФЛ – "Мариуполь"
11-й тур
- "Днепр-1" – "Шахтер"
- "Динамо" – "Ворскла"
- Команда ПФЛ – "Заря"
- "Колос" – "Десна"
- "Александрия" – Команда ПФЛ
- "Львов" – "Мариуполь"
- Команда ПФЛ – "Олимпик"
12-й тур
- "Шахтер" – команда ПФЛ
- "Мариуполь" – "Динамо"
- "Заря" – "Днепр-1"
- "Десна" – "Ворскла"
- "Колос" – "Александрия"
- "Олимпик" – Команда ПФЛ
- "Львов" – Команда ПФЛ
13-й тур
- Команда ПФЛ – "Шахтер"
- "Динамо" – "Колос"
- "Александрия" – "Заря"
- "Десна" – "Мариуполь"
- Команда ПФЛ – "Днепр-1"
- "Олимпик" – "Львов"
- "Ворскла" – Команда ПФЛ
Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли между собой в чемпионате Украины:
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