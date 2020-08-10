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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Луческу против "Шахтера" сыграет в 9-м туре: опубликован календарь нового чемпионата Украины

10 августа, 16:10

Александр Трикиша Александр Трикиша

Полное расписание нового сезона станет известно после завершения первенства Первой лиги

Премьер-лига утвердила календарь первого круга чемпионата Украины сезона 2020/21 годов, сообщается на официальном сайте организации. Окончательный календарь будет опубликован после матчей 30-го тура Первой лиги, когда определятся три обладателя путевок в элитный дивизион. Добавим, что базовой датой старта чемпионата Украины является 22 августа.

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Главный поединок чемпионата Украины – противостояние между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" – состоится в 9-м туре. В первом круге хозяевами поля выступят киевляне, а на поле "горняков" команды сыграют во втором круге.

Ранее мы писали, что легенда "Динамо" сделал "Шахтер" хозяином "Олимпийского". "Горняки" будут номинальным хозяином матча за Суперкубок Украины.

1-й тур

  • "Шахтер" – "Колос"
  • "Олимпик" – "Динамо"
  • "Десна" – "Заря"
  • "Александрия" – "Мариуполь"
  • Команда ПФЛ – "Днепр-1"
  • "Ворскла" – Команда ПФЛ
  • "Львов" – Команда ПФЛ

2-й тур

  • "Шахтер" – команда ПФЛ
  • "Десна" – "Динамо"
  • "Заря" – "Мариуполь"
  • "Колос" – "Львов"
  • Команда ПФЛ – "Александрия"
  • "Днепр-1" – "Олимпик"
  • "Ворскла" – Команда ПФЛ
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3-й тур

  • "Заря" – "Шахтер"
  • "Динамо" – "Львов"
  • Команда ПФЛ – "Десна"
  • Команда ПФЛ – "Колос"
  • "Александрия" – "Ворскла"
  • "Днепр-1" – "Мариуполь"
  • "Олимпик" – Команда ПФЛ

4-й тур

  • "Шахтер" – "Олимпик"
  • Команда ПФЛ – "Динамо"
  • "Львов" – "Заря"
  • "Десна" – Команда ПФЛ
  • "Колос" – Команда ПФЛ
  • "Александрия" – "Днепр-1"
  • "Ворскла" – "Мариуполь"

5-й тур

  • "Десна" – "Шахтер"
  • "Динамо" – "Заря"
  • "Колос" – "Мариуполь"
  • "Олимпик" – "Александрия"
  • "Днепр-1" – "Ворскла"
  • Команда ПФЛ – "Львов"
  • Команда ПФЛ – команда ПФЛ

6-й тур

  • "Шахтер" – "Львов"
  • Команда ПФЛ – "Динамо"
  • "Заря" – "Колос"
  • "Днепр-1" – "Десна"
  • "Александрия" – Команда ПФЛ
  • Команда ПФЛ – "Мариуполь"
  • "Олимпик" – "Ворскла"

7-й тур

  • "Ворскла" – "Шахтер"
  • "Динамо" – "Александрия"
  • "Заря" – Команда ПФЛ
  • "Десна" – "Олимпик"
  • "Колос" – Команда ПФЛ
  • "Львов" – "Днепр-1"
  • Команда ПФЛ – "Мариуполь"
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8-й тур

  • "Шахтер" – "Мариуполь"
  • "Днепр-1" – "Динамо"
  • Команда ПФЛ – "Заря"
  • "Александрия" – "Десна"
  • "Колос" – "Олимпик"
  • "Львов" – "Ворскла"
  • Команда ПФЛ – команда ПФЛ

9-й тур

  • "Динамо" – "Шахтер"
  • "Заря" – "Ворскла"
  • "Десна" – Команда ПФЛ
  • "Днепр-1" – "Колос"
  • "Александрия" – "Львов"
  • "Олимпик" – "Мариуполь"
  • Команда ПФЛ – команда ПФЛ

10-й тур

  • "Шахтер" – "Александрия"
  • Команда ПФЛ – "Динамо"
  • "Олимпик" – "Заря"
  • "Десна" – "Львов"
  • "Ворскла" – "Колос"
  • Команда ПФЛ – "Днепр-1"
  • Команда ПФЛ – "Мариуполь"

11-й тур

  • "Днепр-1" – "Шахтер"
  • "Динамо" – "Ворскла"
  • Команда ПФЛ – "Заря"
  • "Колос" – "Десна"
  • "Александрия" – Команда ПФЛ
  • "Львов" – "Мариуполь"
  • Команда ПФЛ – "Олимпик"

12-й тур

  • "Шахтер" – команда ПФЛ
  • "Мариуполь" – "Динамо"
  • "Заря" – "Днепр-1"
  • "Десна" – "Ворскла"
  • "Колос" – "Александрия"
  • "Олимпик" – Команда ПФЛ
  • "Львов" – Команда ПФЛ
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13-й тур

  • Команда ПФЛ – "Шахтер"
  • "Динамо" – "Колос"
  • "Александрия" – "Заря"
  • "Десна" – "Мариуполь"
  • Команда ПФЛ – "Днепр-1"
  • "Олимпик" – "Львов"
  • "Ворскла" – Команда ПФЛ

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли между собой в чемпионате Украины:

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расписание чемпионат Украины календарь матчей

Источник: Сегодня|Спорт

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