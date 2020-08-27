Луческу рассказал, что думает о гневной реакции фанатов "Динамо" на его назначение

На этой неделе "Динамо" одолело "Шахтер" в матче за Суперкубок, выиграв первый трофей под руководством Мирчи Луческу. 75-летний специалист надеется, что результаты киевлян несколько смягчат гнев ультрас "бело-голубых".

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Пока же Луческу ищет еще одного помощника в "Динамо", семи ему не хватает. О том, что думает тренер об отношениях с болельщиками, он рассказал румынскому изданию Telekom Sport:

"Негативная реакция фанатов – это нормальное явление, они – сентиментальны. А мы, тренеры, являемся профессионалами, которые полностью забывают, почему такое происходит, и теперь готовы отдать все новой команде. Впечатления, эмоции – это одно, а профессионализм – другое. Я ценю и не забываю период, проведенный в "Шахтере", но прошло четыре года с тех пор, как я покинул "Шахтер", и мне нужно было участвовать в соревнованиях, где я чувствую себя живым. Мои чувства к Ахметову не меняются, но я обязан приложить усилия, чтобы поднять уровень киевского "Динамо". Мое присутствие в Украине придало другой ход внутренним соревнованиям. Но никому не позволено очернять мою память перед "Шахтером".

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Смотрите, как "Динамо" обыграло "Шахтер" в матче за Суперкубок:

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