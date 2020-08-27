Українська
$ 27,39
32,28

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Луческу рассказал, что думает о гневной реакции фанатов "Динамо" на его назначение

27 августа, 21:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Румынский тренер считает себя профессионалом, а болельщиков - сентиментальными

На этой неделе "Динамо" одолело "Шахтер" в матче за Суперкубок, выиграв первый трофей под руководством Мирчи Луческу. 75-летний специалист надеется, что результаты киевлян несколько смягчат гнев ультрас "бело-голубых".

Реклама

Пока же Луческу ищет еще одного помощника в "Динамо", семи ему не хватает. О том, что думает тренер об отношениях с болельщиками, он рассказал румынскому изданию Telekom Sport:

"Негативная реакция фанатов – это нормальное явление, они – сентиментальны. А мы, тренеры, являемся профессионалами, которые полностью забывают, почему такое происходит, и теперь готовы отдать все новой команде.

Впечатления, эмоции – это одно, а профессионализм – другое. Я ценю и не забываю период, проведенный в "Шахтере", но прошло четыре года с тех пор, как я покинул "Шахтер", и мне нужно было участвовать в соревнованиях, где я чувствую себя живым. Мои чувства к Ахметову не меняются, но я обязан приложить усилия, чтобы поднять уровень киевского "Динамо". Мое присутствие в Украине придало другой ход внутренним соревнованиям. Но никому не позволено очернять мою память перед "Шахтером".

Читайте также: Каштру прокомментировал поражение "Шахтера" в Суперкубке от "Динамо".

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Шахтер" в матче за Суперкубок:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

реакция футбол фанаты Динамо Киев Мирча Луческу
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тура
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тураФутбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол
Без Гармаша и больного COVID-19: Луческу обнародовал первую заявку
Без Гармаша и больного COVID-19: Луческу обнародовал первую заявку "Динамо" на сезонФутбол
Кравец возвращается:
Кравец возвращается: "Динамо" – на пороге сенсационного трансфера под ЛуческуФутбол
Луческу раскритиковал динамовцев после победы с крупным счетом над
Луческу раскритиковал динамовцев после победы с крупным счетом над "Олимпиком"ЧУ по футболу
По приглашению Луческу в Киев прилетел бразильский футболист: смотрите, кто он
По приглашению Луческу в Киев прилетел бразильский футболист: смотрите, кто онЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять