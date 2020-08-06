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Луческу забраковал новичка, предложенного бывшим футболистом киевского "Динамо"

6 августа, 20:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Защитник Марио Младеновски из Северной Македонии не устроил румынского тренера

Киевское "Динамо" продолжает готовиться к сезону 2020/2021 под руководством Мирчи Луческу. Новый наставник "бело-голубых" просматривает футболистов, которые находятся на контракте в клубе, а также ждет новичков. Сегодня стало известно, что одного из них румын забраковал. К слову, "Болонья" хочет взять у "Динамо в аренду Владислава Супрягу.

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Несколько дней в расположении киевского клуба пробыл 19-летний защитник сборной Северной Македонии Марио Младеновски. Высокий парень (рост – 191 см) дебютировал в высшей лиги своей страны еще в 17 лет, вызывался в юношеские и молодежную сборную Северной Македонии, а в ноябре 2019 года дебютировал за национальную команду. Марио провел один тайм в матче квалификации Евро-2020 против Австрии.

Примечательно, что интересы Младеновски представляет агентство, где ныне работает экс-динамовец Горан Попов, который недавно посетил Киев. Футболист лучшей команды своей страны, "Вардара", Младеновски сыграл в одном из спаррингов молодежки "Динамо" (U21), однако не устроил тренерский штаб украинского клуба, пишет сайт "Динамомания".

Сегодня "Десна" не смогла обыграть молодежный состав "Динамо" в товарищеском матче.

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Смотрите, как "Динамо" проиграло "Колосу" последний матч чемпионата Украины:

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футбол Горан Попов Динамо Киев Мирча Луческу новичок Северная Македония
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