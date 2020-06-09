"Лучше быть не может": президент украинского клуба предложил проводить совместный чемпионат с соседями

Григорий Козловский из "Руха" считает, что совместный турнир с Польшей привлек бы внимание

В чемпионате Украины в Премьер-лиге сейчас выступают 12 клубов, хотя в свое время в "вышке" их было 16. Один из рецептов повышения популярности футбола предложил президент клуба "Рух" из украинской Первой лиги Григорий Козловский. Он считает, что неплохо было бы проводить совместный чемпионат с Польшей. К слову, на днях Первая лига назвала дату рестарта.

Козловский высказал мнение об объединении чемпионатов Украины и Польши в эфире общения на YouТube-канале с бывшим президентом "Скалы" из Стрыя Николаем Кмитем:

"Делается Премьер-лига, Экстралига или Премьер-Экстралига, где играют по 10 команд украинских и польских. Первая лига – чисто украинская одна зона, вторая – чисто польская. Представляете потенциал страны от Черного моря до Балтийского? Было бы круто. Думаю, тогда наша объединенная лига стоила бы каких-то нереальных денег. Сейчас 52 млн за пул телетрансляций получают в Польше. А представьте, если этот пул объединить с Украиной, сколько болельщиков. Вот сейчас Бельгия объединяется с Нидерландами, это уже процесс завершенный. Чехия и Словакия уже три года проводят Кубок совместно. Они уже готовятся к объединению. В Европе происходят сейчас такие объединения чемпионатов. Телевидение, YouТube, много каналов – людей как-то нужно заинтересовать. Нужна затравка. Думаю, лучшего чемпионата, чем общего с поляками, не придумать. Я просто это вижу".

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