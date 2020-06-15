Лучшим футболистом Украины признан нападающий, которого в упор не видит Шева

Забивной форвард "Десны" Филиппов за дубль в игре с "Александрией" назван главным героем 26-го тура УПЛ

Премьер-лига Украины назвала 27-летнего нападающего "Десны" Александра Филиппова лучшим футболистом 26-го тура национального чемпионата, в котором благодаря дублю Филиппова его "Десна" разгромила в гостях "Александрию" 5:1.

Экспертный совет, в состав которого входят Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев и другие ветераны украинского футбола, отдал Александру Филиппову предпочтение над полузащитником "Динамо" Виталием Буяльським и французским легионером "Олимпика" Максимом Тейшейрой.

Смотрите, как "Десна" с помощью Филиппова разгромила "Александрию"

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Отметим, что в нынешнем чемпионате Украины Александр Филиппов с 15 голами является вторым бомбардиром турнира после Жуниора Мораеса, у которого 19 мячей. Тем не менее Андрей Шевченко пока в упор не замечает забивного нападающего "Десны", все еще ни разу не вызвав его в сборную Украины.

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Впрочем, недавно Александ Филиппов дал понять, что обиды на главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко не держит. "Главное – не останавливаться на достигнутом, и я уверен, что меня все-таки вызовут в сборную", – говорит нападающий "Десны".

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Александр Филиппов / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Добавим, что лучшим коучем 26-го тура Премьер-лиги, состоявшегося на выходных, Всеукраинское объединение тренеров признало наставника "Десны" – 56-летнего Александра Рябоконя.

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