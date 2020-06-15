Українська
$ 26,73
30,21

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Лучшим футболистом Украины признан нападающий, которого в упор не видит Шева

15 июня, 12:34

Олег Люлька Олег Люлька

Забивной форвард "Десны" Филиппов за дубль в игре с "Александрией" назван главным героем 26-го тура УПЛ

Премьер-лига Украины назвала 27-летнего нападающего "Десны" Александра Филиппова лучшим футболистом 26-го тура национального чемпионата, в котором благодаря дублю Филиппова его "Десна" разгромила в гостях "Александрию" 5:1.

Экспертный совет, в состав которого входят Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев и другие ветераны украинского футбола, отдал Александру Филиппову предпочтение над полузащитником "Динамо" Виталием Буяльським и французским легионером "Олимпика" Максимом Тейшейрой.

Смотрите, как "Десна" с помощью Филиппова разгромила "Александрию"

Реклама

Отметим, что в нынешнем чемпионате Украины Александр Филиппов с 15 голами является вторым бомбардиром турнира после Жуниора Мораеса, у которого 19 мячей. Тем не менее Андрей Шевченко пока в упор не замечает забивного нападающего "Десны", все еще ни разу не вызвав его в сборную Украины.

Читайте также: Форвард "Шахтера" Мораес раскрыл секрет необычного празднования гола в матче "Колосом"

Впрочем, недавно Александ Филиппов дал понять, что обиды на главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко не держит. "Главное – не останавливаться на достигнутом, и я уверен, что меня все-таки вызовут в сборную", – говорит нападающий "Десны".

В тренде
ТОП-5 футбольных битв недели. Подкаст и прогноз от Кирилла Круторогова

Реклама

Александр Филиппов

Александр Филиппов / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Добавим, что лучшим коучем 26-го тура Премьер-лиги, состоявшегося на выходных, Всеукраинское объединение тренеров признало наставника "Десны" – 56-летнего Александра Рябоконя.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
26
22
2
2
66
18
48
68
Забитые 66
Пропущеные 18
Разница 48
Результаты последних матчей: В В В П В
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ДеснаДеснаДес
26
15
4
7
46
20
26
49
Забитые 46
Пропущеные 20
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
ЗаряЗаряЗар
26
15
4
7
42
22
20
49
Забитые 42
Пропущеные 22
Разница 20
Результаты последних матчей: П В П В П
5
АлександрияАлександрияАле
26
13
4
9
37
35
2
43
Забитые 37
Пропущеные 35
Разница 2
Результаты последних матчей: П П В В П
6
КолосКолосКол
26
8
2
16
27
47
-20
26
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
25
6
9
10
24
40
-16
27
Забитые 24
Пропущеные 40
Разница -16
Результаты последних матчей: Н Н П П В
9
ВорсклаВорсклаВор
25
6
5
14
18
41
-23
23
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н В П
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
26
5
7
14
19
41
-22
22
Забитые 19
Пропущеные 41
Разница -22
Результаты последних матчей: П П Н Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер футболист лучший чемпионат Украины премьер-лига Десна Чернигов Александр Рябоконь УПЛ Александр Филиппов

Источники: Football.ua , Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"ПЦР-тесты – очень дорогое удовольствие": сколько в чемпионате Украины платят за проверку на коронавирусЧУ по футболу
Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуны
Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуныФутбол
Коронавирус бьет футбол: команды определили судьбу сезона во Второй лиге Украины
Коронавирус бьет футбол: команды определили судьбу сезона во Второй лиге УкраиныЧУ по футболу
"9 июня у нас запланирован ПЦР-тест": гендир "Зари" ответил на обвинения в адрес клубаЧУ по футболу
26-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
26-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
Финт украинского футболиста поразил соцсети: за несколько часов его посмотрели миллионы
Финт украинского футболиста поразил соцсети: за несколько часов его посмотрели миллионыЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять