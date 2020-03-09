Лучшими в туре УПЛ признали футболиста "Колоса" и тренера черниговской "Десны"

Милько сделал дубль в ворота "Шахтера", а "Десна" Рябоконя обыграла "Зарю"

Сегодня украинская футбольная Премьер-лига назвала лучших тренера и игрока 22-го тура. Напомним, в минувшие выходные завершился первый этап турнира, после чего команды разбиваются на две шестерки. Читайте расписание и результаты 22-го тура чемпионата Украины.

Самым зрелищным оказался поединок в Киеве между "Колосом" и "Шахтером". Несмотря на то, что донецкая команда выиграла 4:3, лучшим игроком тура назвали полузащитника сельской команды Вадима Милько. 33-летний футболист ранее в чемпионате не забивал, а тут сразу сделал дубль в ворота фаворита.

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А лучшим тренером тура признали Александра Рябоконя. Его "Десна" сумела обыграть в Чернигове луганскую "Зарю" и подвинуть коллектив Виктора Скрипника со второго на третье место.

В состав экспертного совета, который определял лучших, вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

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