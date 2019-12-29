Лучший форвард чемпиона Беларуси подписал контракт с "Днепр-1"

Алексей Хобленко оставил клуб, который будет играть в Лиге чемпионов, ради возвращения на родину

Алексей Хобленко / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Очередным зимним новичком "Днепр-1" стал 25-летний форвард Алексей Хобленко. Контракт с игроком подписан на два с половиной года. Хобленко достался клубу бесплатно, так как его контракт с "Динамо" Брест завершился. Ранее мы писали, что Александр Сваток вернулся в "Днепр-1", променяв вторую команду чемпионата Хорватии ради возвращения на родину, а перед этим контракт с командой подписал Владимир Адамюк.

Хобленко начинал профессиональную карьеру в киевском "Динамо", но за первую команду не играл. В Премьер-лиге он выступал в "Говерле" и "Черноморце" (65 матчей, 11 голов).

Затем начался зарубежный вояж украинца. В 2018 году он отправился в Польшу, где защищал цвета "Леха" (11 матчей, 2 гола), но спустя полгода перебрался в Беларусь в "Динамо" из Бреста. В Беларуси Хобленко провел на данный момент лучший период в карьере, завоевав золотые медали чемпионата страны.

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Напомним, именно Хобленко, а не Милевского фанаты признали лучшим форвардом брестского клуба в 2019 году. Воспитанник Сумщины в 25 матчах прошлого сезона забил 9 мячей и сделал две голевые передачи. Тогда как Милевский больше подыгрывал: забил четыре мяча и отдал восемь передач.

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Смотрите, как "Днепр-1" разгромно проиграл в чемпионате Украины:

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