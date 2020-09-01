Лучший молодой бомбардир "Динамо" за компанию с чемпионом мира усилил "Колос"

Теперь в составе команды из Ковалевки уже три арендованных киевлянина

Нападающий "Динамо" Евгений Исаенко и голкипер столичного клуба Владислав Кучерук продолжат сезон чемпионата Украины в "Колосе" – сообщает официальный сайт киевлян. Футболисты усилили команду из Ковалевки на правах аренды. Ранее "Динамо" подтвердило, что матч Лиги чемпионов с АЗ состоится в Киеве.

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Срок аренды Исаенко и Кучерука в "Колосе" рассчитан до конца сезона-2020/2021. Отметим, что 20-летний Евгений – капитан молодежной команды "Динамо" и лучший бомбардир команды прошлого сезона: 8 голов в 16 матчах. Также Исаенко забил 4 мяча в первом туре молодежного чемпионата Украины.

Евгений Исаенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

А вот 21-летний вратарь Владислав Кучерук в прошлом сезоне провел 14 матчей за молодежный состав "Динамо" и дважды был включен в заявку первой команды "бело-синих". Он является чемпионом мира 2019 года в составе сборной Украины U20.

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Также за команду из Ковалевки, которая будет играть в квалификации Лиги Европы против греческого "Ариса", на правах аренды выступает полузащитник "Динамо" Евгений Смирный.

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