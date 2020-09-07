Луганская "Заря" официально представила бывшего форварда "Шахтера" и "Динамо"

Украинец Александр Гладкий подписал контракт с клубом на один сезон

Сегодня бронзовый призер чемпионата Украины сезона 2019/2020 усилился нападающим. В луганскую "Зарю" пришел 33-летний Александр Гладкий. Еще в конце августа мы писали, что экс-нападающий сборной Украины пополнит состав "Зари". Однако лишь сейчас стороны узаконили свои отношения.

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Контракт с опытным футболистом подписан на один год, информирует официальный сайт "Зари". Видимо, руководство клуба окончательно определилось с решением по поводу Гладкого после товарищеского матча. В субботу подопечные Виктора Скрипника разгромили "Александрию" (4:0), а бывший форвард "Шахтера", "Динамо", "Металлиста" и "Днепра" на 17-й минуте открыл счет. На поле позавчера он провел первый тайм.

В последнее время Гладкий выступал во втором дивизионе турецкого футбола за "Адана Демирспор", а перед этим – за "Ризеспор". В "Заре" Александр будет играть под номером 11.

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В форме сборной Украины уроженец Харьковской области провел 11 матчей. К слову, Гладкий не осуждает Ордеца за переезд в Москву. Смотрите, как Александр забивал в составе "горняков" четыре года назад:

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