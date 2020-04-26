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Луганская "Заря" отказала бразильцам в рассрочке: чтобы расплатиться за футболиста, возьмут кредит

26 апреля, 14:00

Елена Павлова

Об этом сообщил председатель правления южноамериканского клуба

Луганская "Заря" не пошла на уступки бразильскому "Крузейро" по выплате долга по трансферу Виллиана Гомеса в рассрочку. Об этом сообщил председатель правления южноамериканского клуба Сауло Фрес изданию Itatiaia. У "Лис" есть время на погашение долга до 31 мая, чтобы избежать санкций ФИФА. Ранее мы сообщали, что первому профессиональному клубу Роналдо грозят санкции за долги перед украинцами.

Осложняет ситуацию тот факт, что у "Крузейро" есть еще ряд задолженностей на общую сумму 20 млн бразильских реалов – порядка 3,3 млн евро. Поэтому "Крузейро" рассматривает несколько вариантов погашения своего долга. В частности, рассматривается оформление кредита. По информации Itatiaia, долг по Виллиану составляет около 6 млн бразильских реалов – чуть меньше одного миллиона евро. Ранее сообщалось о сумме в 1,5 млн евро.

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Виллиан Гомес

Виллиан Гомес

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В Украине Виллиан Гомес выступал за "Металлист", откуда перешел в "Крузейро" в 2013 году. В момент перехода его права передали "Заре", что было связано с отъездом из Украины владельца харьковского клуба Сергея Курченко. Сейчас хавбек выступает за "Палмейрас".

Смотрите также обзор матча "Шахтер" – "Крузейро"

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