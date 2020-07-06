Українська
$ 27,17
30,51

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Луганская "Заря" резко раскритиковала украинских судей и заявила о потере из-за них 10 очков

6 июля, 19:17

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Клуб считает, что служители Фемиды относятся к нему предвзято

Набирает обороты обсуждение одного из недавних матчей чемпионата Украины. Вчера "Заря" сенсационно сыграла вничью с "Александрией". Луганчане недобрали два очка, что усложняет им жизнь в борьбе за второе место.

Реклама

Сегодня под вечер "Заря" на своем официальном сайте опубликовала большой материал с громким заголовком: "Судейский произвол по-украински". В нем клуб обвиняет отечественных судей в предвзятом отношении к "Заре", из-за чего, по мнению авторов, луганчане имеют на 10 очков меньше, чем должны были бы. В частности приводится свежий пример:

"Судила нас Екатерина Монзуль. Арбитром ВАР был Виталий Романов... Назначается притянутый за уши 11-метровый удар. Причем, арбитр встречи не усмотрела в этом эпизоде никакого нарушения. Но после пятиминутного просмотра ВАР принимается решение наказать Джоеля Абу Ханну желтой карточкой, а в ворота "Зари" поставить пенальти. Абу Ханна не имел никакого контакта с мячом и игрок "Александрии" Шастал, находившийся рядом с ним, тоже.

Отдельно стоит отметить, что футболист "Александрии" вообще находился в положении вне игры. Арбитр на этот эпизод принципиально не обратила внимания. Два неправильных решения рефери в одном эпизоде... Матч завершился 2:2. Для нас это – потеря двух очков".

Также в заметке упоминаются поединки "Александрия" – "Заря" (1:0), "Динамо" – "Заря" (3:1) и "Десна" – "Заря" (1:0), а также отдельно дисквалификация Максима Лунева. В завершение ставится вопрос и делается предложение:

"Закончится ли издевательство со стороны судейского корпуса над одним из старейших клубов Украины? Если мы кому-то стоим поперек горла, если появилась неудобная команда, которая не вписывается в планы некоторых клубов, то мы подчеркнем, что "Заря" играет, в первую очередь, в футбол, а не в закулисные игры. Сейчас простаивают чемпионаты Франции и Голландии. Множество опытных судей остались без работы. Так, может, пригласить их хотя бы поделиться опытом?"

Читайте также: назначена бригада судей на финальный матч Кубка Украины.

Смотрите, как "Александрия" обыграла дома "Зарю" 30 мая со счетом 1:0

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

заявление футбол предвзятость судейство Заря Луганск Александрия Екатерина Монзуль

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"Футбол
"Шахтер" снова сильнее "Динамо": обзор победы "горняков" над киевлянамиФутбол
"Динамо" – "Шахтер" онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Владимира Шарана в
Владимира Шарана в "Александрии" может заменить бывший тренер киевского "Динамо"ЧУ по футболу
"Заря" – "Александрия": прямая видеотрансляция матча чемпионата УкраиныФутбол
29-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
29-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять