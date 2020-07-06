Луганская "Заря" резко раскритиковала украинских судей и заявила о потере из-за них 10 очков

Набирает обороты обсуждение одного из недавних матчей чемпионата Украины. Вчера "Заря" сенсационно сыграла вничью с "Александрией". Луганчане недобрали два очка, что усложняет им жизнь в борьбе за второе место.

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Сегодня под вечер "Заря" на своем официальном сайте опубликовала большой материал с громким заголовком: "Судейский произвол по-украински". В нем клуб обвиняет отечественных судей в предвзятом отношении к "Заре", из-за чего, по мнению авторов, луганчане имеют на 10 очков меньше, чем должны были бы. В частности приводится свежий пример:

"Судила нас Екатерина Монзуль. Арбитром ВАР был Виталий Романов... Назначается притянутый за уши 11-метровый удар. Причем, арбитр встречи не усмотрела в этом эпизоде никакого нарушения. Но после пятиминутного просмотра ВАР принимается решение наказать Джоеля Абу Ханну желтой карточкой, а в ворота "Зари" поставить пенальти. Абу Ханна не имел никакого контакта с мячом и игрок "Александрии" Шастал, находившийся рядом с ним, тоже. Отдельно стоит отметить, что футболист "Александрии" вообще находился в положении вне игры. Арбитр на этот эпизод принципиально не обратила внимания. Два неправильных решения рефери в одном эпизоде... Матч завершился 2:2. Для нас это – потеря двух очков".

Также в заметке упоминаются поединки "Александрия" – "Заря" (1:0), "Динамо" – "Заря" (3:1) и "Десна" – "Заря" (1:0), а также отдельно дисквалификация Максима Лунева. В завершение ставится вопрос и делается предложение:

"Закончится ли издевательство со стороны судейского корпуса над одним из старейших клубов Украины? Если мы кому-то стоим поперек горла, если появилась неудобная команда, которая не вписывается в планы некоторых клубов, то мы подчеркнем, что "Заря" играет, в первую очередь, в футбол, а не в закулисные игры. Сейчас простаивают чемпионаты Франции и Голландии. Множество опытных судей остались без работы. Так, может, пригласить их хотя бы поделиться опытом?"

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