Луиш Каштру: "У нас будут огромные сложности с киевским "Динамо"

Луиш Каштру / Фото: AFP

Не успели утихнуть страсти от участия наших команд в еврокубках, а футболисты уже переключаются на чемпионат Украины. В воскресенье в Харькове состоится украинское "классико" – битва "Шахтера" и "Динамо". Напомним, донецкая команда вырвала волевую ничью в Загребе, а киевская – в Копенгагене.

Сегодня "горняки" провели первую после возвращения из Хорватии тренировку, на которой их наставник Луиш Каштру поделился мыслями о предстоящем поединке.

– Дополнительный день перед поединком – ваше преимущество?

– Преимущество ли это, увидим на практике. Команды с более уставшими игроками иногда бывают лучше. Иногда сильнее более свежие ребята. Мы готовимся к сложной игре с отличной командой. Вчера смотрели "Копенгаген" – "Динамо": наш соперник провел хорошую игру с очень сильной динамикой в атаке, был абсолютно безопасен в обороне. У команды сейчас неплохой период. Мы должны максимально себя контролировать, чтобы показать положительный результат.

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– Каково состояние Коноплянки, Соломона и Степаненко?

– Вчера был выходной, а сейчас медицинский департамент оценивает ситуацию. Завтра будем знать, на кого можем рассчитывать в матче с "Динамо".

– Как оцените форму Марлоса?

– Абсолютно нормально, что некоторые ребята более уставшие, чем другие. Есть футболисты, игравшие в чемпионате, Кубке, Лиге чемпионов, а еще и в национальной сборной. Вы сейчас назвали имя футболиста, который немного устал от этих соревнований, но очень многое дал нам на поле в этом сезоне. А в прошедшем, напомню, был травмирован и достаточно долго не играл.

– Чем будет отличаться матч с "Динамо" в чемпионате от кубкового?

– В Кубке по окончании игры сделать уже ничего нельзя, а чемпионат более долгосрочный турнир. Наверное, футболисты станут действовать немного по-другому. У каждой встречи своя история, даже по тем стратегиям, которые команды адаптируют к тому или иному поединку.

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– В случае победы над "Динамо" у вас будет отрыв в 13 очков. Можно ли сказать, что судьба чемпионства решена?

– Ни в коем случае. Если на 90-й минуте счет 3:1, но еще неизвестно, кто выиграет, то и чемпионат в этом туре еще не заканчивается.

Вспомним, как "Шахтеру" удалось отыграться в добавленное время в матче с загребским "Динамо".

– Какое "Динамо" сильнее – загребское или киевское?

– Думаю, по завершении матча в Загребе у нас осталось послевкусие, что мы могли показать большее по результату. Мое ощущение: играя в Харькове, мы совершили ошибки, которые стали фатальными. В Загребе снова же допустили определенные ошибки, сделавшие нашу игру не такой сбалансированной. И в конце у меня было как разочарование, так и радость. Разочарование, поскольку могли победить и до 80-й минуты сделали все, и радость, что смогли заработать одно очко. По всем матчам с киевским "Динамо" мы чувствуем, что это очень-очень сильная команда. Вчера она это еще раз доказала. У нас будут огромные сложности. Но я ни в коем случае не говорю, что загребское "Динамо" не так сильно, – это команда Лиги чемпионов.

– Вы сыграли с "Динамо" Хацкевича и Михайличенко. Какую разницу увидели?

– Думаю, сейчас будет совершенно несправедливо сравнивать "Динамо" с разными тренерами и в разные моменты. Вот и меня уже сравнивают с Паулу, с тем, что он делал и чего не делал. Это совершенно разные тренеры, стили, используемые игроки. Мы должны анализировать в конкретный момент, и сегодня "Динамо" очень сильно. Нам нужен очень сильный "Шахтер", чтобы победить "Динамо".

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