Луиш Каштру ждет возобновления сезона: "Скучаю по всему тому, что связано с футболом"

Наставник горняков надеется, что футбол снова вернется на стадионы

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру на своей странице в Instagram обратился ко всем болельщикам "горняков", где признался, что скучает по футболу и выразил надежду на скорую встречу. Недавно гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о планах возобновить тренировки.

"Сейчас я отчетливо ощущаю, что скучаю по игрокам, персоналу, болельщикам, тренировкам и матчевым дням, пресс-конференциям и всему тому, что связано с футболом. Я скучаю именно по этому миру, который дарит мне энергию каждый день. Уверен, очень скоро мы будем вместе. Желаю всем вам оставаться счастливыми и здоровыми. Мы – семья, мы – "Шахтер"! Берегите себя", – написал португалец.

INSTAGRAM

Ранее игрок "Шахтера" Даниил Сикан рассказал, как проводит время на карантине. "От меня бабушка уже спрятала мячи, потому что все здесь поразбивал", – признался нападающий.

Кстати, пока в чемпионате Украины пауза, "Шахтер" запустил клубный телеканал. Пока он работает в тестовом режиме, а программная сетка сформирована преимущественно из архивных матчей.

Реклама

Напомним, что перед карантином "Шахтер" на выезде обыграл "Вольфсбург" в Лиге Европы:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама