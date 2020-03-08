"Львов" и "Карпаты" разошлись миром в дерби, которое дважды останавливали из-за фанатов

Соперники на двоих не забили ни одного мяча. Зато фанаты в этом поединке задали жару!

В рамках 22-го тура чемпионата Украины в воскресенье состоялось западноукраинское дерби – "Львов" на стадионе "Украина" разошелся миром с земляками из "Карпат". За 97 минут соперники так и не забили ни одного мяча – ничья 0:0.

Горячее, чем на поле, было на трибунах. Главный арбитр матча "Львов" – "Карпаты" Виктор Копиевский дважды вынужден был останавливать встречу из-за дыма, окутывавшего стадион. Фаер-шоу фанатов "Карпат" вынудило рефери увести команды с поля на полторы минуты в начале второго тайма, а затем на такой же отрезок времени матч был приостановлен и перед истечением основного времени.

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Словом, поединок "Львов" – "Карпаты" рисковал быть сорванным. Однако все-таки, с горем пополам, был доигран. После этой ничьей "Карпаты" продолжают прочно удерживать последнее, 12-е, место, обладатель которого по итогам первенства вынужден будет проститься с высшим дивизионом. Тогда как "Львов" поднялся на 9-ю строчку, обойдя "Ворсклу".

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ФК Львов – Карпаты – 0:0

Львов: Сарнавский – Гончар, Люлька, Приймак, Бопесу – Жонатан, Сабино – Богунов (Велвес, 68), Алваро, Татарков – Яковелли (Ренан, 85)

Карпаты: Кудрик – Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак – Хахлев (Козак, 67), Клец – Лях, Притула (Прийма, 83), Г. Пасич – Матар (Бойчук, 83)

Предупреждения: Люлька, Жонатан – Дубинчак, Гиоргадзе, Матар

Удаление:Жонатан, 90+2 (Львов – повторное предупреждение)

Напомним, накануне"Динамо" вернулось на второе место Премьер-лиги, в большинстве обыграв "Александрию" 3:1. У киевлян в свой день рождения отличился Шабанов, еще по одному голу в важном выездном поединке на свой счет записали Буяльский и Миколенко.

Обзор матча "Александрия" – "Динамо" (1:3)

Между тем "Заре" по итогам 22-го тура пришлось покинуть зону Лиги чемпионов. Со второй на третью строчку луганчане опустились после того, как проиграли в Чернигове "Десне" со счетом 0:1.

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