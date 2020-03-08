"Львов" – "Карпаты": обзор "горячего" поединка чемпионата Украины

Поединок несколько раз останавливали из-за фанатов

В рамках 22-го тура чемпионата Украины во Львове прошло дерби между "Львовом" и "Карпатами". Встреча завершилась без забитых голов – 0:0. Отчет о поединке можно посмотреть на нашем сайте.

Смотрите обзор матча Украинской Премьер-лиги "Львов" – "Карпаты"

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"Карпаты" завершили первый этап УПЛ на последнем месте в турнирной таблице. "Львов" занимает девятое место.

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"Львов": Сарнавский, Гончар, Люлька, Приймак, Бопесу, Жонатан, Сабино, Богунов (Велвес, 68), Алваро, Татарков, Яковелли (Ренан, 85)

"Карпаты": Кудрик, Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак, Хахлев (Козак, 67), Клец, Лях, Притула (Прийма, 83), Г. Пасич, Дийе (Бойчук, 83)

Удаление: Жонатан, 90+2 (повторное предупреждение)

Напомним, накануне"Динамо" вернулось на второе место Премьер-лиги, в большинстве обыграв "Александрию" 3:1. У киевлян в свой день рождения отличился Шабанов, еще по одному голу в важном выездном поединке на свой счет записали Буяльский и Миколенко.

Обзор матча "Александрия" – "Динамо" (1:3)

Между тем "Заре" по итогам 22-го тура пришлось покинуть зону Лиги чемпионов. Со второй на третью строчку луганчане опустились после того, как проиграли в Чернигове "Десне" со счетом 0:1.

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