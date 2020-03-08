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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Львов" – "Карпаты": обзор "горячего" поединка чемпионата Украины

8 марта, 17:33

Максим Перепелица

Поединок несколько раз останавливали из-за фанатов

В рамках 22-го тура чемпионата Украины во Львове прошло дерби между "Львовом" и "Карпатами". Встреча завершилась без забитых голов – 0:0. Отчет о поединке можно посмотреть на нашем сайте.

Смотрите обзор матча Украинской Премьер-лиги "Львов" – "Карпаты"

Читайте также: Колос – Шахтер онлайн-трансляция матча 22-го тура чемпионата Украины

"Карпаты" завершили первый этап УПЛ на последнем месте в турнирной таблице. "Львов" занимает девятое место.

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"Львов": Сарнавский, Гончар, Люлька, Приймак, Бопесу, Жонатан, Сабино, Богунов (Велвес, 68), Алваро, Татарков, Яковелли (Ренан, 85)

"Карпаты": Кудрик, Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак, Хахлев (Козак, 67), Клец, Лях, Притула (Прийма, 83), Г. Пасич, Дийе (Бойчук, 83)

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Удаление: Жонатан, 90+2 (повторное предупреждение)

Напомним, накануне"Динамо" вернулось на второе место Премьер-лиги, в большинстве обыграв "Александрию" 3:1. У киевлян в свой день рождения отличился Шабанов, еще по одному голу в важном выездном поединке на свой счет записали Буяльский и Миколенко.

Обзор матча "Александрия" – "Динамо" (1:3)

Между тем "Заре" по итогам 22-го тура пришлось покинуть зону Лиги чемпионов. Со второй на третью строчку луганчане опустились после того, как проиграли в Чернигове "Десне" со счетом 0:1.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
21
18
2
1
55
11
44
56
Забитые 55
Пропущеные 11
Разница 44
Результаты последних матчей: В П В В В
2
ДинамоДинамоДин
22
14
3
5
44
17
27
45
Забитые 44
Пропущеные 17
Разница 27
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
22
13
4
5
39
18
21
43
Забитые 39
Пропущеные 18
Разница 21
Результаты последних матчей: П В В В П
4
ДеснаДеснаДес
22
13
3
6
36
15
21
42
Забитые 36
Пропущеные 15
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В П П
5
АлександрияАлександрияАле
22
11
4
7
30
23
7
37
Забитые 30
Пропущеные 23
Разница 7
Результаты последних матчей: П В Н П В
6
КолосКолосКол
21
8
2
11
22
35
-13
26
Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
Результаты последних матчей: П В В П В
7
МариупольМариупольМар
21
6
7
8
21
32
-11
25
Забитые 21
Пропущеные 32
Разница -11
Результаты последних матчей: В П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
6
4
11
23
34
-11
22
Забитые 23
Пропущеные 34
Разница -11
Результаты последних матчей: П В Н П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
22
5
5
12
16
35
-19
20
Забитые 16
Пропущеные 35
Разница -19
Результаты последних матчей: Н П Н В В
10
ВорсклаВорсклаВор
22
6
2
14
15
38
-23
20
Забитые 15
Пропущеные 38
Разница -23
Результаты последних матчей: В П В П В
11
ОлимпикОлимпикОли
22
5
3
14
17
37
-20
18
Забитые 17
Пропущеные 37
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
22
2
7
13
17
40
-23
13
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: Н П П Н П

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чемпионат Украины Карпаты Львов ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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